Marco Monaco portacolori della Podistica San Salvo alla Maratona di Tokyo

La Podistica San Salvo con il maratoneta Marco Monaco, sarÃ presente alla Maratona di Tokyo 2026 che si terrÃ domenica 1 marzo.

Si tratta della 19Âª edizione di una delle sei World Marathon Majors, nonchÃ© la prima grande maratona dellâ€™anno solare.

Non poteva mancare a questo importante evento Marco Monaco, maratoneta della Asd Podistica San Salvo categoria entry uomini M55, con questa gara sarÃ finalista del circuito Abbott World Marathon Majors.

La gara inizia di fronte al Tokyo Metropolitan Government Building a Shinjuku e termina sulla Gyoko-dori Ave, nei pressi della Stazione di Tokyo. Il tracciato Ã¨ prevalentemente pianeggiante e tocca punti iconici come il Palazzo Imperiale, il quartiere di Ginza e il tempio Senso-ji ad Asakusa.

Questa cittÃ giapponese Ã¨ lâ€™avventura di una vita, questo appuntamento riunisce oltre 38.000 corridori pronti a calpestare il suolo nipponico.

Un grande in bocca al lupo a Marco da tutta la societÃ , scrive in una nota Michele Colamarino, presidente della Podistica San Salvo.