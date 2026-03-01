San Salvo ancora sconfitto: il Mosciano vince 4-1 al Vito Tomeo

Buio profondo per il San Salvo che al Vito Tomeo, contro il Mosciano, incassa la quarta sconfitta di fila in campionato.
Debutto senza sorrisi per mister Nicola Marcello incaricato dalla societÃ della sostituzione dell'esonerato Walter Piccioni.
Gara subito in salita per i biancazzurri di casa che al 7' subiscono il vantaggio ospite a firma di Africani, con un tiro dalla lunga distanza. Al 23' reazione sansalvese e gol del pari messo a segno da Ortiz Lopez che sfrutta un suggerimento di Di Ruocco. Nella ripresa colpisce ancora la squadra giallorossa guidata da mister Guido Di Fabio che all'7' trova la rete del 2-1 con Giglio. Poi, al 24', ancora Mosciano a bersaglio con la realizzazione di Dei Rocini deviata da Cardinale. Infine Ã¨ Vittorio Pietropaolo a calare il poker di reti per la compagine ospite, quarta in classifica in zona play off, al 37'.
Cardinale e compagni, con questo ulteriore passaggio a vuoto, restano fermi a quota 40 punti in classifica, sempre al sesto posto, ma iniziano a diventare troppi gli stop.
San Salvo-Mosciano 1-4
Reti: 7' Africani, 23' Ortiz Lopez, 7' st Giglio, 24' st Dei Rocini, 37' st Pietropaolo V.
San Salvo: Lanziani, Preta (39â€™ st Persoglio), Ferrara (39â€™ st Aquilano), Cichella, Ruggieri, Cardinale, Di Pierro (18â€™ st Traino), Gagliano (18â€™ st Silvestri), Ortiz Lopez (21â€™ st Zanette), Di Ruocco, Jelicanin. A disp. Colella, Dâ€™Ortona, Ricciardi, Potalivo. All. Marcello
Mosciano: Carniello, Mattielli, Pietropaolo G., Albanese, Miraglia (29â€™ st Altuna), Sensi, Dei Rocini, Giglio (33â€™ Ragni), Africani (29â€™ st Bruni), Massa (29â€™ st Dâ€™Ercole), Pietropaolo V. (39â€™ st Di Giampaolo). A disp.: Cerasi, Gallucci, Casimirri, Graziani. All. Di Fabio
Arbitro: Buzzelli di Avezzano (Di Meo di Pescara e Dodani di Avezzano)