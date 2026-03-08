Granfondo Strade Bianche, debutto 2026 del Team Brake

Una Gran Fondo epica che si caratterizza per l’alternanza di tratti asfaltati e sterrati in un territorio unico come quello delle Crete Senesi. 8.500 partecipanti (nuovo record) pronti a sfidarsi sulle stesse strade dei Professionisti,

La Granfondo STRADE BIANCHE in programma domenica 8 marzo fra i più attesi del panorama mondiale delle due ruote prevede due percorsi disponibili: quello lungo (137,7 km) e quello corto (87 km)

La gara senese ha molto in comune con le due grandi “classiche del Nord”, lunghi e faticosi tratti in strade dissestate, come la Parigi Roubaix e i numerosi e terribili muri tipici del Giro delle Fiandre servono dunque notevoli capacità di resistenza , grande forza per spingere al massimo nei tratti collinari e nelle salite .

“Anche quest’anno – le parole del presidente Rocco Menna, la nostra attività prosegue nel solco della tradizione (siamo alla quinta partecipazione), tengo a ringraziare tutti gli iscritti e tutti i nostri sponsor sopra citati, senza il loro apporto non si potrebbe fare attività. Un grazie è doveroso a RCS Sport per aver accettato le nostre iscrizioni, il nostro team interpreterà la gara con la giusta filosofia di come è nato questo gruppo, turismo , passione e amicizia ma con un occhio di rigurado anche alla clsassifica finale, cercheremo di replicare la vittoria ottenuta due anni fa dal nostro capitano Dennis Verdecchia, quest’anno in grande forma, tiferemo per lui!

Ecco l’elenco atleti Team Brake che parteciperanno alla Granfondo Stade Bianche

Rocco Menna

Domenico Nicola Sciotti

Marco Verna

Danilo Cocco

Mariagrazia Cornacchia

Lorenza Troiano

Nicola Geniola

Luigi Mancinelli

Rino Santeusanio

Dennis Verdecchia

Francesco Pelosi