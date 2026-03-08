Partecipa a IlTrigno.net

Miriam Di Iorio concede il 'bis': altro oro e record italiano

L'atleta vastese grande protagonista ai Campionati Italiani Master Indoor di Ancona

redazione
Sport
Nuovo luccicante risultato per Miriam Di Iorio.

Lâ€™atleta vastese classe 1966 Ã¨ grande protagonista ai Campionati Italiani Master Indoor di Ancona.

Dopo aver ottenuto la medaglia dâ€™oro e fissato il record italiano nei 200 metri W60, concede il â€˜bisâ€˜ imponendosi nella finale dei 60 metri W60 fermando il cronometro a 8â€³59 conquistando il primo posto e demolendo il precedente record nazionale siglandone il nuovo.

Un doppio oro con record in ambito tricolore che dÃ  conto del grande valore e del talento della portacolori vastese dellâ€™Unione Atletica Abruzzo.

Grande e legittima la soddisfazione per Miriam Di Iorio: impegno e passione trovano i riconoscimenti ai livelli piÃ¹ alti per lei.

