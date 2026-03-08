Vittoria a Pescara, spezza il digiuno il San Salvo

Spezza il digiuno il San Salvo che torna alla vittoria dopo 4 sconfitte di fila in campionato.
I biancazzurri di mister Nicola Marcello s'impongono 3-2 nella partita giocata al San Marco di Pescara contro la Folgore Delfino Curi Pescara.
La cronaca. Dopo i primi minuti di predominio territoriale dei padroni di casa, a sbloccarla, alla prima occasione, sono gli ospiti: al minuto 8, sugli sviluppi di calcio di punizione di Di Ruocco, Ortiz si troa la palla sui piedi nel cuore dellâ€™area piccola e riesce a superare Ruscitti per la rete dello 0 a 1.
Sul fronte opposto, dopo un paio di giri di lancette, Ã¨ Ortigao a provare il gol da cineteca in girata, su cross proveniente dalla destra: il gesto tecnico Ã¨ molto apprezzabile, ma la mira non Ã¨ allâ€™altezza, e la conclusione si spegne alta sulla traversa alle spalle di Lanziani.
Il tiro di Ortigao Ã¨ il preludio al gol del pareggio, che giunge al minuto 11 con Prendes, abilissimo, di testa, a toccare in maniera decisiva una punizione proveniente dalla trequarti sinistra del fronte offensivo della Folgore Delfino Curi.
Ortigao ci prende gusto con le acrobazie, e al 20esimo ci riprova in sforbiciata dal limite dellâ€™area, e questa volta la sua conclusione finisce di pochissimo fuori alla sinistra del palo della porta del San Salvo.
Al minuto 33 il San Salvo torna nuovamente in vantaggio, grazie a una conclusione eccezionale da parte di Di Pierro, che dal limite riesce a piazzare la sfera allâ€™incrocio dei pali per la rete dellâ€™1 a 2 in favore degli ospiti.
Nellâ€™ultimo dei tre minuti di recupero del primo tempo Ortigao lanciato a rete si fa ipnotizzare nella conclusione da Lanziani, che respinge e nega il gol del pari alla Folgore Delfino Curi. La prima frazione di gioco si chiude cosÃ¬ sul punteggio di 2 reti a una per il San Salvo.
Al terzo minuto della ripresa il direttore di gara assegna un rigore al San Salvo per atterramento di CissÃ¨ ai danni di un giocatore ospite. Dal dischetto si presenta Di Ruocco: Ruscitti intuisce ma la sfera si insacca comunque alla sua destra, per lâ€™1 a 3 del San Salvo.
Al 62esimo la Folgore Delfino Curi accorcia le distanze: su una palla vagante in area Kako di tacco disegna un pallonetto che supera Lanziani e aggiorna il punteggio sul 2 a 3.
Al minuto 66 Prendes ha sui piedi (dopo la sponda di testa di Salvatore), la palla del pareggio, ma la conclusione dal cuore dellâ€™area del numero 10 pecca nella mira e finisce sul fondo.
Al minuto 70 Del Moro, direttamente da calcio di punizione da posizione defilata sulla destra, sfiora il secondo palo.
Al 74esimo Lanziani compie un vero e proprio miracolo sulla conclusione di Ferri diretta in porta: lâ€™estremo difensore riesce infatti a deviare la sfera in angolo con un colpo di reni spettacolare.
Romero un minuto dopo chiama nuovamente il portiere ospite al grande intervento a scongiurare la rete del 3 a 3.
Nel recupero assegnato dal direttore di gara non si segnalano ulteriori marcature, nonostante i tentativi della compagine pescarese, e la gara si conclude cosÃ¬ sul 2 a 3 per gli ospiti.
Di seguito il tabellino dellâ€™incontro:
FOLGORE DELFINO CURI PESCARA â€“ SAN SALVO 2-3
Reti: 8â€™ pt Ortiz (SS), 11â€™ pt Prendes (FDC), 33â€™ pt Di Pierro (SS), 4â€™ st rig. Di Ruocco (SS), 17â€™ st Kako Ortigao (FDC)
FOLGORE DELFINO CURI PESCARA: Ruscitti, Cutilli, Barbetta (36â€™ st Gentile), Luzi (1â€™ st Del Moro), Ferri, Mboup, CissÃ¨ (15â€™ st Romero), Mecomonaco (1â€™ st Pavone), Kako Ortigao, Prendes), Pedro Quaglio (1â€™ st Salvatore).
A disposizione: Beye, Rigillo, De Angelis, Soccio. Allenatore: Remigio Cristofari
SAN SALVO: Lanziani, Preta, Ferrara (26â€™ st Traino), Cichella, Silvestri, Ruggieri, Zanette (43â€™ st Dâ€™Ortona), Squadrone, Ortiz (19â€™ st Jelicanin), Di Ruocco, Di Pierro (19â€™ st Aquilano).
A disposizione: Colella, Persoglio, Potalivo, Potente, Ricciardi. Allenatore: Nicola Marcello
Arbitro: Di Caro di Chieti (Orecchioni e Ciofani di Chieti)