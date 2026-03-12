Antonio La Verghetta conquista l'oro ai Campionati Italiani di Muay Thai (contatto pieno)

Il giovane atleta Antonio La Verghetta ha conquistato il titolo di Campione Italiano di Muay Thai (contatto pieno) nella categoria -57Kg, competendo nelle competizioni ufficiali della Federkombat, la Federazione italiana di riferimento per gli sport da ring.
Un risultato di grande prestigio che premia anni di allenamento, sacrificio e passione per uno sport che richiede disciplina, determinazione e grande preparazione atletica.
La vittoria di Antonio, portacolori della Sparta Group Academy di San Salvo, rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio nel territorio.
Il successo ottenuto a livello nazionale porta il nome della cittÃ sul podio piÃ¹ alto e dimostra il valore degli atleti del territorio che, con impegno e dedizione, riescono a raggiungere risultati di grande rilievo nello sport italiano.
Antonio La Verghetta entra cosÃ¬ tra gli atleti che rappresentano con orgoglio San Salvo nelle competizioni nazionali, diventando anche un esempio positivo per i giovani che si avvicinano allo sport.