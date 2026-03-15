San Salvo, vittoria 'bis': battuta la Pro Vasto

Concede il â€˜bisâ€™ il San Salvo. Al Vito Tomeo i biancazzurri s'impongono 1-0 contro la Pro Vasto, replicando il successo della partita di andata giocata all'Aragona.
Punteggio finale 1-0 a favore della squadra guidata da mister Nicola Marcello con le rete che device il match (giocato senza tifosi ospiti) messa a segno a metÃ della prima frazione di gara da Ortiz Lopez che chiude un'azione d'attacco dei locali propiziata da un colossale errore di un difensore ospite.
In precedenza occasioni per Preta e lo stesso Ortiz Lopez mentre raramente i biancorossi di Salvatore Alfieri si sono resi pungenti dalle parti di Lanziani,
Nella ripresa San Salvo in relativo controllo, Pro Vasto volenterosa ma poco efficace e risultato di 1-0 condotto positivamente in porto dai padroni di casa.
Per la compagine di Marcello Ã¨ il secondo cin cin di fila dopo quello di domenica scorsa a Pescara, situazione che sembra mettere alle spalle il â€˜periodaccioâ€™ vissuto nelle precedenti settimane. E, a fine partita, grande l'esultanza con i tifosi biancazzurri.
Il San Salvo, che Ã¨ sempre quinto in classifica, ma con una distanza di punti tale dalle squadre avanti che rende impossibile il play off, giocherÃ nel prossimo turno in campo esterno contro la Virtus Cupello. Per la Pro Vasto match casalingo contro il Celano.
San Salvo-Pro Vasto 1-0
Rete: 22' Ortiz Lopez
San Salvo: Lanziani, Preta (31â€™ st Dâ€™Ortona), Ferrara, Cichella, Ruggieri, Cardinale (17â€™ st Colistra), Garcia (28â€™ st Zanette), Squadrone, Ortiz Lopez (16â€™ st Jelicanin), Di Ruocco, Di Pierro (46â€™ st Potalivo). A disp. Thiam, Traino, Aquilano, Silvestri. All. Marcello
Pro Vasto: Cattafesta, Valerio, Corrado, Kone, Gambuzza (44â€™ st Megaro), Conti (20â€™ st Izzo), Sputore, Tafili H., Dâ€™Angelo (36â€™ st Emane), Maydana, Tafili E. (20â€™ st Ventrella). A disp. Coccia, Sannino, Morlando, Formisano, Urruty. All. Alfieri
Arbitro: De Iuliis di Lanciano (Caled Yaish di Lanciano e Raiola di Teramo)