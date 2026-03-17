Soddisfazioni per l’H2O Sport, la staffetta Cadette si qualifica ai Criteria Nazionali

In occasione dei Campionati Regionali Individuali di Categoria arrivano risultati di grande rilievo anche per l’H2O Sport nel settore Assoluti. Da sottolineare l’ottima prestazione della staffetta Cadette composta da Sofia Cavina, Sofia Silvaroli, Lorena Visan e Alessia Angelicola che, grazie al tempo di 4’12”26, centra la qualificazione ai Criteri Nazionali, confermando il valore e la crescita del gruppo.

Vediamo nel dettaglio i risultati.

Seniores Maschi: oro per Emanuele Florio nei 50 stile libero con 24”19 e argento nei 100 stile libero con 52”96.

Cadetti Maschi: quattro le medaglie d’oro conquistate da Jordan Coco nei 50 stile libero (24”13), nei 50 (26”63) e 100 dorso completati in 57”85. nei 100 stile libero con il tempo di 52”67 e nei 200 stile libero 1’56”65

Categoria Juniores: . Tre le medaglie messe in bacheca da Antonio Tucci, oro nei 100 stile libero con 54”23 e nei 200 stile libero chiusi in 1’55”38 e bronzo nei 100 rana con i 1’06”13. La società biancorossa brinda anche alle ottime prestazioni di Davide Di Lello oro nei 100 dorso coperti in 1’03”42 e nei 200 rana con il riscontro cronometrico di 2’30”86. A queste medaglie si aggiunge anche il bronzo centrato nei 50 rana con 30”95. Jacopo Marzola è argento nei 100 stile libero con 54”43 e nei 200 stile libero con 1’59”16 e nei 400 stile libero con 4’18”22. Chiude al primo posto Matteo Rignanese impegnato nei 50 dorso (29”09) e Paolo Paolino che completa i 50 rana in 30”56. Terza posizione per Jacopo Marzola nei 400 stile libero nuotati in 4’18”22 e Niccolò Gabrielli nei 200 rana (2’35.79).

Domenico Rocco vince l’argento nei 50 stile libero con 25”37. Medaglia del metallo più pregiato per la 4×100 stile libero composta da Antonio Tucci, Jacopo Marzola, Domenico Rocco, Davide Di Lello che completa la fatica in 3’36”15 e per la 4×200 stile libero con Tucci, Marzola, Rocco e Paolino con 8’38”18. Conquista la medaglia d’argento la 4×100 mista con in vasca Di Lello, Paolino, Serafino e Tucci con il crono di 4’01”92.

Nella categoria R14 in grande evidenza Manuel Pietrangelo oro nei 50 stile libero 26”42 e nei nei 50 Farfalla con 29”15 , argento nei 100 stile libero con 58”26 e nei 400 stile 4’42”23 mentre Lorenzo Grasso è oro nei 200 misti con 2’26”29, argento nei 50 farfalla con 29”42. Bronzo nei 200 misti per Domenico Marchesani con 2’49”11 e nei 200 rana con 3’06”42

Cadette femmine – Sofia Silvaroli non ha rivali nei 200 misti vinti con (2’23.94), nei 100 rana completati in 1’10”55 e nei 200 rana (2’534”86). Per lei arriva anche un’argento nei 50 rana chiusi in 32”86. Due ori e un’argento per Alessia Angelicola prima nei 100 stile con il personale di 57”45 e 50 farfalla coperti in 28.85 e seconda nei 50 stile (26”43). Sofia Cavina porta a casa la vittoria nei 50 dorso con 29”62 e un’argento nei 50 farfalla coperti in 29”27 ed un bronzo sia nei 50 stile con 26”92. Sara Saraceni oro nei 100 farfalla 1’12”92 argento nei 100 dorso (1’14”99) e bronzo nei 50 (34”36) e 200 dorso 2’39”98. Karola De Lena argento nei 100 farfalla 1’17.31 e bronzo nei 100 dorso 1’15”52.

Nella categoria juniores femmine, farfalla e dorso vedono grande protagonista Lorena Visan vincitrice dei 50 e 100 farfalla con 28”50 e 1’02”97 e nei 50 e 100 dorso coperti rispettivamente in 30”77 e 1’08”33. Prima posizione per Camilla Paolantonio nei 50 (36.99) e nei 100 rana (1’20.17) e nei 200 rana nuotati in 2’54”15. Rossella Vizzarri sale sul terzo gradino del podio nei 200 misti con 2’45”20. Nicole Santorelli oro nei 200 dorso nuotati in 2’35.49 e argento nei 50 dorso 31.90, bronzo nei 100 dorso 1’10.67 e nei 100 stile libero nuotati in 1’03”16 mentre Michela Melone argento negli 800 stile libero 10’14.8, argento nei 200 dorso 2’37.26. Matilde Pogliani argento nei 50 stile libero 29.01. Arianna Marone bronzo nei 200 stile libero 2’16.72.

La staffetta juniores sale sul gradino più alto del podio grazie a Matilde Pogliani, Nicole Santorelli, Arianna Marone e Michela Melone con il riscontro cronometrico di 4’15.63. Stesso piazzamento per la staffetta juniores con Nicole Santorelli, Camilla Paolantonio, Michela Melone, Matilde Pogliani (4’47.36). Prima piazza per la staffetta cadette oro con Sofia Cavina, Sofia Silvaroli, Lorena Visan, Alessia Angelica che chiudono la fatica in 4’12.26. Terza piazza per la staffetta cadette con Alessia Angelicola, Sara Saraceni, Lorena Visan, Eleonora Ronchetti che chiude in (4’20.54).