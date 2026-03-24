L'H20 Sport si conferma ad alti livelli

L’H2O Sport si conferma grande in occasione dei Campionati regionali assoluti individuali di nuoto.

La società del presidente Massimo Tucci – si evidenzia in una nota del sodalizio sportivo – raccoglie risultati di rilievo e si proietta con grande entusiasmo e voglia di continuare a crescere, in occasione dei prossimi appuntamenti agonistici in una stagione che sta regalando grandi soddisfazioni.

Vediamo nel dettaglio i risultati ottenuti.

In campo femminile Nicole Santorelli vince i 50 dorso in 30”43 è d’argento nei 50 farfalla completati con il tempo di 30.”31 e porta a casa la medaglia d’argento nei 100 dorso con il riscontro cronometrico di1’09”15. Lorena Visan fa suoi i 50 farfalla in 28”29 e i 100 farfalla coperti in 1’02.76. Nella stessa competizione porta a casa l secondo posto nei 50 dorso con 30”54. Alessia Angelicola vince i 50 stile libero (26”56) e i 100 stile libero fermando i cronometri a 57”87. Riescono a salire sul gradino più alto del podio anche Solidea Tranquillo nei 200 rana (2’49.02) e Gaia Vespasiano nei 100 misti chiusi in 1’26.37. Un gradino più giù si piazza Sofia Sciulli si nei 50 rana 35”49 che nei 200 misti (2’32.67). Per lei arriva anche una medaglia di bronzo nei 50 farfalla nuotati in 30”46 e nei 100 farfalla, distanza nella quale ha fatto registrare il tempo di 1’08.18. Medaglia d’argento per Sofia Cavina nei 50 stile libero completati in 26”70 e per Asia Amore nei 100 farfalla 1’07”12. Stesso piazzamento per Camilla Paolantonio sui 200 rana nuotati con il tempo di 2’51”12. Sono di bronzo i 200 dorso di Michela Melone con il crono di 2’36”78. Buone performance anche per Viola Travaglini, terza nei 200 rana nuotati in 3’11.09 e Andrea Pipirigeanu bronzo nei 400 stile libero gara chiusa con il tempo di 4’48”29. Sara Saraceni è terza nei 100 dorso con 1’13.10.

Soddisfazioni arrivano anche in campo maschile. Paolo Paolino riesce a stampare il tempo di 30”87 nei 50 rana e di 1’08”31 nei 100 salendo sul gradino più alto del podio in entrambe le distanze. Applausi per Jacopo De Lena che non ha rivali nei 100 dorso (58”93) ed è secondo nei 200 dorso con il riscontro cronometrico di 2’09.47. Non ha rivali nei 1500 stile libero Vittorio Cianciullo che fa registrare il suo nuovo personale con il crono di 17’11”02. Seconda posizione per Gabriele Marchetta nei 400 stile libero conclusi in 4’17”35. Lo stesso piazzamento lo conquista Ilario Menna nei 200 misti nuotati in 2’09.23. Grazie a questo crono l’atleta biancorosso ha ottenuto anche il pass per i Criteria Nazionali Giovanili dopo quelli già ottenuti nei 100 e 200 rana. Seconda posizione per Umberto Zitti nei 50 stile libero conclusi in 25”00 così come per il compagno Jacopo Marzola nei 200 stile libero chiusi in 1’58.86. Medaglia d’argento anche per Piermario Paolantonio sulla distanza dei 100 rana nuotati in 1’10”07. Due le medaglie conquistate da Lorenzo Aiello secondo nei 200 farfalla con il tempo di 2’14.14 e terzo nei 50 farfalla con il riscontro cronometrico di 26”00. Medaglie dello stesso metallo le mette in bacheca Niccolò Gabrielli secondo nei 50 rana dove ferma i cronometri a 31”95 e terzo nei 100 rana con il tempo di 1’10.34. Stefano Alfieri sale sul secondo gradino del podio nei 200 stile con 1’58”99, Domenico Marchesani riesce a conquistare la terza piazza nei 200 rana con 3’10”42, Matteo Rignanese è di bronzo nei 200 rana coperti in 3’10”42 così come Jordan Coco nei 100 stile libero nuotati in 51”96.

Alla fine dei Campionati regionali si è tenuta la cool swim 2026 ultima prova per poter effettuare il tempo limite per i Criteria Nazionali Giovanili di Riccione che si disputeranno a fine mese. Alessia Angelicola nei 50 stile libero 26.26 ha ottenuto il pass oltre a stabilire il nuovo record regionale assoluto nella specialità.

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