Il Team RoadAb brilla al Mondiale Rally-Raid con Nicola Raspa e Domenico Cipollone

Prestigioso risultato per il Team RoadAb, squadra tutta abruzzese, alla seconda tappa del Campionato del Mondo Rally-Raid, disputata in Portogallo con il BP Ultimate Rally-Raid Portugal.

Il team, fondato nel 2024 da Stefania Dâ€™Aurizio, dopo le esperienze nel Campionato Italiano Motorally ha deciso di affrontare nel 2026 alcune prove del mondiale, tappe fondamentali nel percorso di qualificazione alla Dakar.

I piloti Nicola Raspa e Domenico Cipollone, assistiti dal meccanico Fabio Zanone, hanno affrontato cinque tappe molto impegnative, con una media di circa 500 chilometri al giorno tra trasferimenti e prove speciali.

La gara Ã¨ stata caratterizzata da condizioni meteo estremamente difficili, con pioggia costante e terreni resi particolarmente tecnici dal fango.

Nonostante le difficoltÃ , i due piloti abruzzesi sono riusciti a mantenere un ritmo costante, concludendo la competizione nello scenario del porto del Grand Hotel Tivoli di Vilamoura.

Entrambi hanno conquistato il titolo di finisher, mentre Nicola Raspa ha ottenuto il secondo posto nella categoria Veteran.

Grande soddisfazione nelle parole della team manager Stefania Dâ€™Aurizio: Â«Ãˆ un sogno che prende forma grazie a mio marito Nicola e a Domenico. Un risultato che ci fa guardare con fiducia al percorso verso la DakarÂ».