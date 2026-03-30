Virtus Cupello-Pescara, l'amichevole al Comunale

Con il campionato in pausa, occasione di un’amichevole di lusso per laVirtus Cupello che nel pomeriggio di lunedì 30 marzo (ore 14,30, ingresso 5 euro) ospiterà, sul rettangolo verde del Comunale di casa, il Pescara.

La sosta contemporanea dei rispettivi tornei (per Torneo delle Regioni e festività pasquali dell’Eccellenza abruzzese e per gli impegni delle nazionali della Serie B) ha dato modo di pianificare questo appuntamento che vedrà confrontarsi le squadre allenate da Peppino Di Francesco e Giorgio Gorgone, rinsaldando i rapporti di amicizia e collaborazione tra i club rossoblù e biancazzurro.

Tanta curiosità, ovviamente, per vedere possibilmente all’opera Lorenzo Insigne, capitano e punto di riferimento attuale in campo del Delfino. Tra le fila pescaresi anche Antonio Di Nardo, attaccante protagonista con 13 gol messi a segno nel torneo cadetto, militante nella Vastese 2022/2023.

Virtus Cupello e Pescara, nei rispettivi campionati, torneranno in campo mercoledì 8 aprile i rossoblù (trasferta a Celano) e lunedì 6 aprile i biancazzurri (di scena in esterna contro la Reggiana).

Foto Pescara Calcio