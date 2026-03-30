Aragon Spartans Tennistavolo Vasto a un passo dal sogno: Serie A più vicina

Molto più che un sogno, quello della Serie A2 di tennistavolo, una vivida realtà che sta per concretizzarsi grazie al perentorio 0-5 in terra pugliese.

La classifica, a un solo match dalla conclusione, vede in testa nel girone D del Campionato di Serie B1 di tennistavolo gli Aragon Spartans Tennistavolo Vasto che staccano il Martina Franca (unica compagine ad aver imposto l’unico stop in campionato ai vastesi) di 4 lunghezze; resta in corsa ad oggi solo il Marsala che, se dovesse battere l’Enna in un derby tutto siciliano, con l’Enna all’ultima spiaggia per la salvezza, sarebbe a 2 punti dalla vetta con lo scontro diretto a sfavore.

Sabato 18 aprile al PalaSalesiani andrà di scena proprio la sfida Aragon Spartans Vasto-Marsala, una finalissima tutta da gustare!

“Lo scontro diretto per la testa della classifica ha avuto un protagonista assoluto, l’uomo che non ti aspettavi, Attilio Serti – esordisce il direttore sportivo aragonese Gabriele Antenucci – È stato lui a spianarci la strada poiché, davanti ad un pubblico numeroso che assiepava il Centro Operativo di Martina Franca, ha superato il loro numero uno Scardigno e indirizzava clamorosamente la gara verso Vasto. Completavano il cappotto la doppietta di Di Marino e quella di Guillot Ruiz. Uno 0-5 che vendica l’unica sconfitta da noi subita sul parquet casalingo. Decisiva è stata l’introduzione della figura del mental coach nel nostro staff, Matteo Mennea, che ci sta fornendo tanta benzina per carburare questo vibrante finale di stagione.

Invitiamo tutta la cittadinanza – conclude Antenucci – a sostenere i ragazzi di capitan Alessandro Santoro nella mirabolante impresa, per la prima volta nella storia della nostra città, di conquistare la Serie A di tennistavolo. Noi ci crediamo“.



