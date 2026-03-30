Amichevole e festa per Virtus Cupello-Pescara. Tutti a caccia di Insigne

Pomeriggio di calcio e festa al Comunale di Cupello per lâ€™amichevole tra la Virtus Cupello e il Pescara.

La pausa nei rispettivi campionati, di Eccellenza abruzzese e Serie B, ha dato lâ€™opportunitÃ al club cupellese di proporre lâ€™organizzazione di questa partita, contando sul consolidato rapporto di amicizia tra la dirigenza e il gruppo capitanato da mister Peppino Di Francesco e la societÃ biancazzurra guidata dal presidente Daniele Sebastiani.

Il piÃ¹ ricercato, manco a dirlo, Lorenzo Insigne, capitano della squadra di mister Giorgio Gorgone che sta cercando di risalire la china nel torneo cadetto puntando a conservare la categoria.

Sul campo gol e sorrisi, oltre allâ€™impegno soprattutto da parte di chi, tra le due squadre, ha trovato meno spazio nel corso di questa stagione calcistica.

Per la cronaca risultato finale di 5-3 a favore del Pescara con il numero 11 biancazzurro in campo nella ripresa: rete flash, dopo 20 secondi dal fischio dâ€™inizio, di Nico Troiano per i padroni di casa. Poi, a seguire, il pari pescarese di Olzer. Nuovo â€˜lampoâ€™ dei rossoblÃ¹ con un gol da cineteca, letteralmente â€˜alla Insigneâ€™ con un delizioso â€˜tiro a giroâ€™, da parte di Alex Capitanio. Poi, prima della conclusione della frazione iniziale, di nuovo Olzer a segno per il 2-2 e calcio di rigore trasformato da Russo per il 2-3.

Nella ripresa Gorgone manda in campo, come giÃ detto, Insigne, Gaston Brugman e anche Antonio Di Nardo, ex Vastese in Serie D (che ha ritrovato gli allora compagni di squadra dei cupellesi Christian Minchillo e David Zaccardi, questâ€™ultimo del gruppo Juniores biancorosso) e capocannoniere della squadra con 13 gol in Serie B. Proprio Di Nardo timbra una doppietta e infine Ã¨ Tupone ad andare a bersaglio per il 3-5 che chiude la sfida in amicizia.

E, alla fine, nellâ€™area degli spogliatoi, autografi e foto-ricordo per i presenti, sempre con â€˜Lorenzinoâ€™ Insigne al centro delle maggiori richieste, in particolare dei piÃ¹ piccoli intervenuti.

Virtus Cupello-Pescara 3-5

Reti: 1â€™ Troiano, 22â€™ e 27â€™ Olzer, 23â€™ Capitanio, 36â€™ Russo (rigore), 17â€™ st e 29â€™ st Di Nardo, 38â€™ st Tupone

Virtus Cupello: Di Cencio, Mignogna, Dâ€™Alessandro, Di Florio, De Min, Carlucci, Capitanio, Obodo, Tupone, Annunziata, Troiano. A disp. Fucci, Severo, Minchillo, Esposito, Macarof, CissÃ¨, Bellano, Carpineta, Zaccardi, Di Francesco, La Sala. All. Di Francesco

Pescara: Brondbo, Altare, Berardi, Brandes, Caligara, Corbo, Letizia, Meazzi, Olzer, Russo, Valzania. A disp. Profeta, Acampora, Amenda, Brugman, Cagnano, Capellini, Dâ€™Errico, Di Nardo, Gravillon, Gui George, Insigne, Rossi, Valori. All. Gorgone

Arbitro: Novelli di Vasto (Saltarella di Lanciano e Luciani di Vasto)