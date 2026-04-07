‘Volley Challenge – ITS Academy Team Building’, ottimi i riscontri

La natura potente dello sport di squadra per veicolare e migliorare comunicazione, fiducia reciproca e spirito di squadra rafforzando l’attività di Team Building.

Questo è l’obiettivo del “Volley Challenge – ITS Academy Team Building”, primo torneo tra 6 squadre di studenti frequentanti il primo anno dell’ITS Academy di Lanciano provenienti da tutte le sedi operative abruzzesi (Lanciano, Chieti, Avezzano e Teramo) svoltosi al PalaMasciangelo di Lanciano.

Sei squadre, in due gironi, formate dagli allievi di tutte le prime classi provenienti dalle quattro sedi operative dell’ITS Academy di Lanciano (Avezzano, Teramo, Chieti 1, Chieti 2, Lanciano 1, Lanciano 2) si sono sfidate in un torneo amichevole, alla presenza di un arbitro federale grazie alla collaborazione della All Stars Volley Lanciano.

“Attraverso azioni come la battuta, l’alzata e la schiacciata, tipiche della pallavolo, avete imparato il valore di collaborare, gestire le difficoltà e valorizzare il contributo di ciascuno di voi”, così il coach olimpico abruzzese di beach volley Simone Di Tommaso, intervenuto all’iniziativa come testimonial, si è rivolto ai ragazzi. Dall’alto della sua esperienza come ex tecnico della nazionale e oggi allenatore dell’Abba Volley Pineto; poi ha aggiunto: “Questa è la differenza tra conoscenza e competenza, quest’ultima si impara sul campo facendo, e la cosa importante è che la si può allenare”.

Lo sport diventa così per gli studenti una vera palestra per lo sviluppo di soft skills (competenze trasversali) essenziali, trasferibili e sempre più importanti nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana, per allenare competenze come: resilienza, lavoro di squadra, gestione dello stress e leadership. Allenare queste abilità attraverso la pratica sportiva migliora le prestazioni personali e favorisce l’adattabilità a nuove sfide.

L’iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione fattiva con la società sportiva All Stars Volley Lanciano e I.C. ‘D’Annunzio‘ e con il patrocinio del Comune di Lanciano.