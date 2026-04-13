Futsal All Becks in trionfo, campionato vinto e C2 realtÃ 

In trionfo il Futsal All Becks, squadra vastese di calcio a 5 al suo primo anno di attivitÃ sportiva: con 3 turni di anticipo Ã¨ stato vinto il girone di Vasto del Campionato di Serie D con la conquista della promozione in Serie C2. Un traguardo ambito e meritato, in un percorso che Ã¨ stato di altissimo livello in questa stagione 2025/2026.
Al successo nel torneo di D, infatti, va aggiunto quello ottenuto nella Coppa Abruzzo di categoria, un â€˜bisâ€˜ di notevole valore per il club presieduto da Giuseppe Paglialonga e per la squadra affidata alla guida tecnica di Francesco Ruggiero.
La certezza della vittoria del campionato Ã¨ arrivata nel pomeriggio di sabato con lâ€™ennesima affermazione, con il punteggio di 12-9 ad Archi, al cospetto della compagine seconda in graduatoria. Una dimostrazione di forza, con il â€˜cin cinâ€™ numero 19 in altrettante partite. Numerosi â€˜mostruosiâ€™ che danno conto del potenziale del team.