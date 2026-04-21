Conto alla rovescia scattato per la Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico in Abruzzo

Montesilvano si prepara a diventare palcoscenico del grande sport paralimpico.
Dal 7 al 10 maggio la cittÃ abruzzese ospiterÃ infatti la Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico â€“ Para-Cycling Road World Cup â€“ evento di assoluto rilievo nel panorama internazionale, che vedrÃ la partecipazione di oltre 500 atleti, i migliori al mondo, provenienti da decine di Paesi.
Lâ€™organizzazione della manifestazione Ã¨ curata dal Team Go Fast, con il sostegno della Union Cycliste Internationale, della Federazione Ciclistica Italiana, del Comitato Italiano Paralimpico, della Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano.
La presentazione ufficiale dellâ€™evento si terrÃ giovedÃ¬ 23 aprile 2026 alle ore 11, nella sede della Regione Abruzzo in piazza Unione a Pescara.
Alla conferenza stampa interverranno rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo: lâ€™assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri; il presidente della Regione, Marco Marsilio; il presidente del Team Go Fast, Andrea Di Giuseppe; il presidente nazionale del CIP, Marco Giunio De Sanctis; il presidente della Federciclismo Abruzzo, Mauro Marrone; il presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando; il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis; lâ€™assessore comunale allo Sport di Montesilvano, Alessandro Pompei e il commissario tecnico della Nazionale di ciclismo paralimpico Pierpaolo Addesi.