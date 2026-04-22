Apnea Team Abruzzo sugli scudi, pioggia di medaglie a Jesi

Una domenica da incorniciare per la A.S.D Apnea Team Abruzzo, protagonista delle competizioni di apnea, 22° Trofeo MONSUB “Memorial Luigino Ceppi”, svoltesi il 19 aprile presso l’impianto natatorio “Piscina Federico II” di Jesi, valide come Gara di qualificazione nazionale di Apnea Dinamica con e senza attrezzi.

L’evento, che ha richiamato atleti provenienti da diverse regioni italiane, si è svolto in un clima di grande sportività e alto livello tecnico. Gli atleti si sono sfidati a colpi di concentrazione, resistenza e controllo, regalando al pubblico prestazioni di rilievo.

La formazione abruzzese, avente come capitano Nunzio Mazzocchetti, conta 16 atleti di diverse categorie, hanno debuttato 6 esordienti che si sono subito distinti con risultati eccellenti. Le atlete più giovani della competizione indossano la maglietta azzurra della Apnea Team Abruzzo, Sofia Tomeo del 2014 e Greta Tomeo del 2017 che hanno regalato emozioni e dolcezza, gareggiando con determinazione e spirito di squadra.

La Apnea Team Abruzzo ha dominato la scena conquistando una vera e propria pioggia di medaglie tra cui: 7 ori, 3 argenti e 3 bronzi. Questi ottimi risultati testimoniano il lavoro svolto negli ultimi mesi dalla squadra, guidata da Piero Tomeo, presidente e allenatore e da uno staff tecnico preparato e attento alla crescita individuale degli atleti.

Oltre alle medaglie, ciò che ha colpito è stato lo spirito di squadra e la determinazione dimostrata da tutti i partecipanti, elementi che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti stagionali.

La trasferta marchigiana si chiude dunque con un bilancio più che positivo per l’Apnea Team Abruzzo, che torna a casa con un bottino ricco e la consapevolezza di poter ambire a traguardi sempre più ambiziosi.







