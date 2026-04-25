BozzyBro' Academy in bella evidenza con il successo di Pamela Pavia

Applausi, emozioni e un trionfo indimenticabile: la BozzyBroâ€™ Dance & Fit Academy brilla al Campionato Nazionale Latin Dance League â€“ Trofeo della Danza, giunto alla sua 26Âª edizione e andato in scena al PalaTricalle di Chieti.

A regalare il momento piÃ¹ alto Ã¨ stata Pamela Pavia, protagonista di una performance travolgente nelle categorie Bachata Shine e Salsa Shine (19/27 classe A). Con grinta, eleganza e una presenza scenica magnetica, ha conquistato il pubblico e convinto la giuria, salendo meritatamente sul gradino piÃ¹ alto del podio.

Un successo che racconta passione, sacrificio e talento, e che conferma la crescita costante della BozzyBroâ€™ Dance & Fit Academy, guidata dai fratelli Bozzelli, sempre piÃ¹ protagonista nel panorama della danza nazionale.