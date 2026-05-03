Festa Virtus Cupello: conquistata la salvezza in Eccellenza

Prima Stivaletta, poi Cisse: con un gol per tempo la Virtus Cupello batte 2-0 il Penne nella sfida andata in scena sul rettangolo verde del Comunale di Cupello e conquista la salvezza in Eccellenza vincendo il primo play out per la permanenza nel massimo campionato regionale abruzzese.

Festeggiano i rossoblÃ¹ di Peppino Di Francesco, avranno invece unâ€™altra chance i biancorossi di Fabio Montani che domenica prossima sfideranno in casa il Montorio â€™88 terzultimo nella classifica regionale per lâ€™ultimo spareggio che decreterÃ la terza squadra che retrocederÃ in Promozione dopo Pianella eSambuceto.

Il 2-0 Ã¨ lâ€™epilogo che i padroni di casa hanno condotto in porto con voglia e determinazione, dopo un inizio di partita complicato per la maggiore verve degli ospiti, concretizzato con le reti messe a segno dal solito Stivaletta (imperioso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio dâ€™angolo al 32â€² del primo tempo) e da Cisse nella ripresa, allâ€™11â€™, con lâ€™attaccante abile ed incisivo nello sfruttare una pregevole verticalizzazione di Macarof.

Al triplice fischio di chiusura grande gioia per tutto il gruppo rossoblÃ¹: anche nella prossima stagione la Virtus Cupello sarÃ ai nastri di partenza dellâ€™Eccellenza abruzzese confermando il quartetto di squadre del territorio del Vastese della categoria, assieme a Pro Vasto, San Salvo e Bacigalupo Vasto Marina.

Virtus Cupello-Penne 2-0

Reti: 32â€² Stivaletta, 11â€™ st Cisse

Virtus Cupello: Di Cencio, Zaccardi (38â€™ st Esposito), Carlucci, Sebastiani, Minchillo, Obodo, Capitanio, Macarof, CissÃ¨, Stivaletta, Troiano. A disp. Fucci, Bellano, Di Florio, Mignogna, Dâ€™Alessandro, Tupone, Annunziata. All. Di Francesco

Penne: Falzano (12â€™ st Pomante), Nervini, Reale (30â€™ st Dâ€™Antonio), Marinaro, Dâ€™Angelo, Gagliardi, Iacobucci (20â€™st Tulimiero), Buffetti, Craga (12â€™st Daidola), Di Domizio, Di Nisio (12â€™ st Rojas). A disp. Volpe, Tulimiero, Dâ€™Alelio, Dâ€™Agostino, Marchionne. All. Montani

Arbitro: De Iuliis di Lanciano (Dodani di Avezzano e Ciofani di Chieti)