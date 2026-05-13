Virtus Cupello, mister Peppino Di Francesco lascia la guida tecnica della squadra

Attraverso una lunga lettera, che di seguito pubblichiamo, Peppino Di Francesco comunica la sua decisione di lasciare la guida della Virtus Cupello, squadra che anche nella prossima stagione disputerà il campionato di Eccellenza abruzzese.

“Dopo diversi anni di guida tecnica nella mia cittadina Cupello – scrive il mister – ho deciso di farmi da parte, le motivazioni sono diverse, ma la più significativa è lo stress, l’ansia, la tensione che nel proprio paese si triplicano. Con molta onestà non sono più nelle condizioni di reggere queste situazioni. Certamente dispiace tantissimo, ma come ogni cosa ha un principio ed una fine. Sono stato impegnato per 60 anni in questo mio paese cercando di dare il meglio. Tutto ciò che ho fatto è stato fatto sempre mettendoci la faccia ed assumendomi le responsabilità. Si poteva fare di più? Assolutamente sì, il calcio soprattutto da le possibilità ad ogni realtà, di raggiungere obiettivi impensabili, perché il campo è verità!

Porto con me un’infinità di ricordi, soprattutto umani, ho ricevuto tanti insegnamenti da chiunque che mi hanno aiutato a crescere sotto ogni aspetto! La parte di cui vado molto fiero è sicuramente la vittoria di 5 premi Disciplina come tecnico nel campionato di Eccellenza abruzzese, in altrettante 5 stagioni calcistiche, ciò da condividere sicuramente con giocatori, collaboratori tecnici, dirigenti collaboratori, società, gestore della struttura e pubblico!

Ringrazio tutti quelli che lealmente mi sono stati vicino, i momenti bui per un allenatore sono tanti, spesso sei lasciato solo, hai la sensazione di essere un appestato, tutti ti evitano, vivere quei momenti è terribile, la forza delle proprie idee, delle proprie convinzioni ma soprattutto la consapevolezza di essere onesto e fare il tutto per la crescita collettiva, ti aiutano a risollevarti, butti tutto dietro le spalle e vai dritto all’obiettivo! Al contrario, invece, ti ritrovi “amici” impensabili. Mah, questa è la vita, niente di nuovo! Colgo l’occasione per ringraziare tutti i miei collaboratori dì staff che negli anni mi hanno insegnato ed aiutato tanto, ringrazio tutti i presidenti che si sono succeduti, tutti i direttori sportivi, tutti i dirigenti, tutti gli accompagnatori, la struttura che gestisce il campo, i tifosi e non per ultimo mio figlio Oreste che si prodiga ed ama la comunità Cupello sempre disinteressatamente.

Chiedo scusa se in questi anni ho avuto atteggiamenti ed espressioni “pesanti”, comunque il tutto aveva un solo significato, tutelare ed aiutare i ragazzi, cioè la squadra. Avrei un’infinità di aneddoti. Me li custodisco gelosamente in me!

Ringrazio voi della comunicazione e dell’informazione, anche voi fate un servizio molto importante!

Grazie di cuore a tutti e mi scuso se mi è sfuggito qualcuno! W il calcio!!!”

