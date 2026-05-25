Corso di Formazione della “d’Annunzio” per direttori sportivi Figc: consegna degli attestati al Premio “Giovanni Galeone"

E’ arrivato alla fase finale il Corso di Formazione per Dirigenti in “Strategie e Gestione Sostenibile delle Società Calcistiche”, organizzato dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con il riconoscimento e l’accreditamento della Figc come percorso formativo di accesso all’esame di abilitazione federale per “Direttori sportivi” e il patrocinio della Lega Serie B, della Lega Pro, della Lega Nazionale Dilettanti e della Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi (FISPIC).

Domani e mercoledì si svolgeranno le ultime ore di lezione delle 174 che hanno caratterizzato il percorso di studi partito il 12 gennaio scorso. Giovedì mattina i corsisti sosteranno gli esami finali con la presentazione dinanzi alla commissione d’esame di un project work tematico.

Nel pomeriggio, i corsisti che avranno superato l’esame finale riceveranno gli attestati a Pescara, in occasione del “Premio Giovanni Galeone”, che gode del patrocinio della “d’Annunzio”.

“Con questo corso - spiega il professor Pascal Izzicupo (nella foto), docente di Metodi e didattiche delle attività motorie presso il Dipartimento di Medicina e Scienze e dell’Invecchiamento della “d’Annunzio” e Coordinatore Scientifico del Corso - l’Università Gabriele d’Annunzio” conferma la propria volontà di aprirsi sempre di più alla società, al territorio e al mercato del lavoro. Oggi la formazione universitaria deve saper dialogare con le professioni emergenti e rispondere in modo concreto ai bisogni di settori in rapida trasformazione. Lo sport - sottolinea Izzicupo - rappresenta per il nostro Ateneo un ambito strategico, nel quale ricerca, didattica e rapporto con il territorio possono generare nuove opportunità. Questo percorso – conclude - nasce proprio con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa e formare competenze qualificate, capaci di inserirsi con consapevolezza e professionalità nel mondo dello sport e della sua gestione.”.

“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa dell’Università d’Annunzio - aggiunge Giuseppe Tambone, Coordinatore Didattico del Corso -, che torna fortemente alla ribalta nella formazione dello sport di altissimo livello. Un fiore all’occhiello il patrocinio di tre delle quattro Leghe della Figc. Abbiamo utilizzato il filo rosso della “sostenibilità” in maniera seria e concreta, intesa in tutte le sue declinazioni di governance e sociale per caratterizzare un corso molto impegnativo ed ampio che intende preparare i partecipanti alla professione ben oltre l’esame di abilitazione di accesso alla professione. Abbiamo avuto tra i docenti primarie figure della struttura federale, professori universitari, professionisti nell’area tecnico-sportiva, nel campo del diritto, dell’area gestionale e finanziaria, del marketing e della comunicazione. I dirigenti, sia nell’area tecnica sia di quella gestionale, nel femminile e nel maschile - conclude Tambone - devono rappresentare nuovamente i pilastri dei club, devono riguadagnare spazi importanti con la loro competenza se vogliamo innovare e far crescere la qualità del nostro calcio”.