PGS Vasto Academy, brillante secondo posto alle finali regionali "Conoscerexcrescere"

Si Ã¨ conclusa con uno splendido secondo posto l'avventura della PGS Vasto Academy alle finali regionali del torneo "Conoscerexcrescere", manifestazione riservata alla categoria Esordienti Under 13 e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Sul campo di Celano, i ragazzi guidati da mister Massimo Baiocco hanno confermato quanto di buono mostrato durante tutta la stagione, centrando un risultato che rappresenta un motivo di grande orgoglio per la societÃ vastese.

Dopo aver chiuso al primo posto il girone provinciale, la PGS Vasto Academy ha affrontato una fase finale di altissimo livello. Nel primo incontro della giornata Ã¨ arrivata la vittoria contro la Cantera Adriatica, mentre in semifinale i biancorossi hanno avuto la meglio sulla Casolana al termine di una sfida combattutissima. Dopo la paritÃ maturata nei tempi regolamentari, sono stati necessari i calci di rigore per decretare la finalista. Decisivo il portiere Kevin Puteanu, autentico protagonista della serie dagli undici metri, mentre il rigore che ha consegnato la qualificazione ai vastesi porta la firma di Luca Carlucci. Il risultato finale Ã¨ stato di 3-1.

Nell'atto conclusivo del torneo, perÃ², la PGS Vasto Academy ha dovuto cedere il passo alla Bonolis Teramo, formazione che si Ã¨ aggiudicata il titolo regionale dimostrando grande organizzazione e soliditÃ di gioco.

Un risultato che non ridimensiona minimamente il percorso dei ragazzi di Baiocco, anzi. La squadra vastese si Ã¨ presentata all'appuntamento con alcune assenze importanti, tanto da essere costretta a convocare ben tre ragazzi classe 2015 e quattro classe 2014. In una categoria come quella degli Esordienti, uno o addirittura due anni di differenza rappresentano un fattore tutt'altro che trascurabile. Un dato che aiuta a comprendere ancora meglio il valore dell'impresa compiuta, pur senza voler cercare alibi.

Il secondo posto regionale assume un significato ancora piÃ¹ importante guardando alla storia del club. La PGS Vigor Don Bosco, infatti, non raggiungeva una finale regionale dal lontano 1994, quando una squadra composta, tra gli altri, da Luca Grassi, Nicola Stivaletta, Michele Cianci, Mirko Zollino, Michele Celeste, Alessio Zaccaria e Alessio Maccarone conquistÃ² la Coppa Abruzzo ottenendo anche il passaggio agli Allievi Regionali.

Per questo motivo il traguardo raggiunto da capitan Cappa e compagni rappresenta una pagina bella e significativa nella storia recente del settore giovanile vastese.

La stagione non Ã¨ ancora terminata: restano infatti da disputare gli ultimi due tornei in programma sul territorio prima del rompete le righe estivo. Nel frattempo la societÃ Ã¨ giÃ al lavoro per programmare la prossima annata sportiva. A breve saranno comunicate le date degli Open Day che serviranno a selezionare i ragazzi destinati a far parte della formazione che nella stagione 2026-2027 prenderÃ parte al campionato Giovanissimi Regionali Elite Under 14.