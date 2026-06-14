Centro Ginnico Vastola e l'abbraccio con il campione olimpico Pino Maddaloni

Sabato 13 giugno, al Palazzetto Giovanni Paolo II di Pescara, sÃ¬ Ã¨ tenuto il Campionato Italiano Fisdir, una giornata in cui la determinazione, il coraggio e i sorrisi degli atleti, hanno illimitato la gara.
Allâ€™evento ha partecipato lâ€™atleta locale Andrea Belforte.
Nel pomeriggio, uno dei momenti piÃ¹ attesi, e stato quello dellâ€™allenamento aperto a tutti i bambini, fanciulli, ragazzi, Under 14, Under 15, Under 18, con il Campione Olimpico Pino Maddaloni.
Per il Centro Ginnico Vastola di Vasto, guidato dallâ€™insegnante tecnico Aniello Vastola, hanno partecipato:
Stefano Abbrescia, Alessandro Ciccarone, Alessandro Costantini, Andrea Di Marco, Francesca Fedele, Gabriele Domenico Fedele, Anastasia Funaru, Dylan Marchesani, Eleonora Marino, Massimiliano Palma e Matteo Ritucci.