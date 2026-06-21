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'La Michettiana 2026', protagonista la Ciclistica Valle Trigno

Sport
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La decima edizione de La Michettiana è stata davvero una pagina brillante nella storia della Ciclistica Valle Trigno: a Pretoro-Passo Lanciano una giornata intensa, vincente, piena di orgoglio sportivo e spirito di squadra.

Premio Squadra più numerosa — un riconoscimento ormai “di casa”, ma sempre speciale perché testimonia compattezza, partecipazione e identità.
Marco Aruffo - straordinario 1º posto in categoria M8, una prova di forza e costanza.
Alessio Altieri - ottimo 3º posto in categoria M5, sempre più una certezza nelle gare di salita.
Maurizio D’Aloisio  -altro 3º posto in categoria M7, frutto di esperienza e determinazione.
Sabrina Celiberti - primo posto femminile, sorprendente e meritatissimo, simbolo di una crescita continua. 

Domenica prossima ci aspetta la Gran Sasso Bike Marathon a Fonte Cerreto (AQ): un appuntamento che profuma di montagna, fatica buona e panorami che restano nel cuore.

Sarà un’altra occasione per vivere insieme una giornata indimenticabile sulle strade d’Abruzzo, con lo stesso entusiasmo che ci contraddistingue.

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