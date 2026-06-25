Sette edizioni e tanta passione: la Notturna del Campanile a Casalbordino conferma il suo successo

Come tradizione, a metà giugno, molti appassionati di podismo hanno raggiunto Casalbordino per cimentarsi nella settima edizione della Notturna del Campanile, rientrante nel circuito regionale Corrimaster FIDAL e nel calendario podistico OPES Abruzzo con l’assegnazione dei relativi titoli regionali.

La corsa ha omaggiato la nota torre campanaria che si erge dal centro cittadino, illuminandosi con il Tricolore al momento della partenza e per tutta la durata della manifestazione.

Sono stati circa 400 gli atleti, tra adulti e bambini, che hanno preso parte a questo appuntamento ormai diventato una classica di inizio estate, organizzato dalla Runners Casalbordino di Eric D’Ercole unitamente all’Avis Casalbordino di Antonio Angelucci e all’amministrazione comunale locale.

La manifestazione proponeva la competitiva di 9,3 chilometri corrispondenti a tre giri cittadini e la passeggiata non competitiva di 6 chilometri (due giri), ribadendo come di consueto che l’aspetto fondamentale non è solo la parte agonistica ma soprattutto il piacere di partecipare e divertirsi. A fare da contorno le gare giovanili fino ai 16 anni su brevi distanze, che hanno regalato sorrisi ed entusiasmo ai più piccoli, veri protagonisti della giornata.

Il vincitore assoluto è stato, per la quarta volta in sette edizioni, Francesco D’Agostino, nativo proprio di Casalbordino e in forza al Gruppo Podistico Alpi Apuane, che ha completato i 9 chilometri della competitiva in 30’05”. Sul podio sono saliti al secondo posto Alessio Bisogno della Mistercamp Castel Frentano e al terzo Giampiero Carosella dell’Asd Vini Fantini, mentre più defilati si sono piazzati Nicola Armanetti del GS Virtus Campobasso e Francesco Martina dell’Asd Vini Fantini.

Tra le donne, si è distinta Antonia Falasca dell’Asd Vini Fantini, che ha terminato la gara in 38’45”, davanti a Claudia Pasquale dell’Asd I Lupi d’Abruzzo, Annalisa Fitti della Tocco Runner, Cristina Larotonda del Gruppo Podistico Il Crampo ed Elisabetta Maesa del Gruppo Podistico La Sorgente.

La manifestazione, alla presenza del sindaco Filippo Marinucci, del vice sindaco Carla Zinni e degli assessori Umberto D’Agostino, Paola Basile e Amerigo Tiberio, si è conclusa con le ricche premiazioni degli atleti e dei gruppi sportivi, con il riconoscimento al gruppo più numeroso andato alla Podistica San Salvo con 18 partecipanti (a seguire l’Asd I Lupi d’Abruzzo con 15 e l’Atletica Solidale con 12). A completare la serata, il classico terzo tempo con il ristoro a chilometro zero a cura della Conad di Casalbordino.

L’organizzazione si è dimostrata eccellente sotto ogni aspetto, rinnovando l’invito per il prossimo anno, che coinciderà con l’ottava edizione della Notturna del Campanile.



