Nicola Fiore sarÃ  il direttore tecnico della Virtus Cupello

Confermato il rapporto tra Nicola Fiore e la Virtus Cupello, anche con un nuovo ruolo per il classe 1987 vastese conosciuto per la sua lunga esperienza di calciatore.
Fiore sarÃ il direttore tecnico del club rossoblÃ¹, collaborando attivamente anche con il neo allenatore Panfilo Carlucci, tornato a Cupello dopo le esperienze delle stagioni scorse.
Nicola Fiore Ã¨ alla Virtus Cupello dalla stagione 2022/2023, in quella annata sportiva fu il vice di mister Giuseppe Soria in Promozione con la squadra che guadagnÃ² il salto di categoria in Eccellenza vincendo i play off. A seguire le ulteriori collaborazioni con le successive guide tecniche, Ilyas Zeytulaev e Peppino Di Francesco ed anche la responsabilitÃ della conduzione della prima squadra nelle ultime partite del 2023/2024 dopo che Zeytulaev tornÃ² ad allenare in Uzbekistan, nella sua nazione dâ€™origine.
Per Fiore Ã¨ pronta dunque a partire la sua quinta avventura di fila alla Virtus Cupello.