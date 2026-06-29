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Beach volley e baci al torneo 'Moglie e buoi' dedicato agli innamorati a Vasto Marina

redazione
Sport
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Nel fine settimana, al Lido Fernando di Vasto Marina, a grande richiesta Ã¨ tornato, dopo una lunga pausa,  il torneo di beach volley â€˜Moglie e buoiâ€™, competizione sportiva dedicata agli innamorati.

Ad organizzarlo sono stati Andrea Clissa e Mariangela Carlucci in collaborazione con la Vasto Volley.

Per partecipare al torneo bisognava essere necessariamente moglie/marito - fidanzato/fidanzata - padre/figlio/a - madre/figlio/a - fratello/sorella ed almeno un partecipante doveva avere piÃ¹ di 30 anni. Oblbigatorio bacio prima di ogni match.

Il torneo Ã¨ stato diviso in due gironi, il Silver, quando nella coppia c'era un minore di etÃ  max 13 anni, e il Gold per tutte le altre coppie.

Per ogni girone sono stati premiati il bacio piÃ¹ bello e le prime 4 coppie classificate.

Girone Silver 1 coppia class ANDREA - MARTINA 2 class MARIANGELA - GIOIA 3 class FABIO - EMMA - 4 class DAVIDE - LUCIA.

Girone Gold 1 coppia class  FRANCESCO - KATIA  2 class ANTONIO - SABRINA 3 class NICO - MONICA 4 class GIANMICHELE - ANNA RITA.

A livello assoluto premiati il giocatore piÃ¹ "esperto" Gianmichele Fidelibus , la giocatrice piÃ¹ giovane, la piccola Maria Sole, e la miglior giocatrice del torneo Gioia Reale.

Gli organizzatori ringraziano tutte le coppie partecipanti, 25, e gli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa.

 

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