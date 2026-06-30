Trofeo 'Golfo di Vasto' con più di 70 nuotatori, bilancio confortante

Sabato 27 giugno si è svolta la terza edizione del Trofeo ‘Golfo di Vasto‘, gara di nuoto in acque libere.

Grazie alla collaborazione tra la Polisportiva Coccinella ed il Centro Nautico “Le Vele” ì,che ha messo a disposizione la propria struttura, più di 70 partecipanti si sono sfidati in 2 distanze 1500 e 3000 metri, in una giornata fantastica all’insegna dello sport e del mare.

La Polisportiva Coccinella ringrazia tutti i partecipanti, in particolar modo i volontari per l’utilissimo aiuto nell’organizzazione, la Uisp, l’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Vasto e il Comune di Vasto.