Ilaria Maiezza, giovane talento abruzzese per l’Altino Volley

Nata il 19 febbraio 2006 in provincia di Pescara e alta 175 cm, Ilaria Maiezza è un giovane talento abruzzese che approda all’Altino Volley con un percorso già significativo alle spalle. Libero di prospettiva, unisce qualità tecniche, personalità e una forte attitudine al lavoro, caratteristiche importanti per affrontare un campionato competitivo come quello di Serie A2.

Cresciuta nella Pallavolo Teatina, Ilaria ha iniziato presto a confrontarsi con contesti senior, venendo aggregata già giovanissima ai gruppi impegnati nei campionati di Serie B2 e Serie B1. Successivamente ha proseguito il proprio percorso con Igor Volley Trecate/Novara, esperienza che le ha permesso di continuare la propria crescita tecnica in un ambiente di alto livello.

Nella stagione 2024/25 ha vestito la maglia dell’U.S. Esperia Cremona, inserendosi nel roster impegnato nel campionato di Serie A2 femminile. Nell’ultima stagione ha poi giocato in Serie B1 con Volleyball Sant’Elia, proseguendo il proprio percorso di maturazione e crescita nel panorama nazionale.

L’arrivo di Ilaria Maiezza rappresenta un nuovo tassello nella costruzione del roster rossoblù. Giovane, determinata e pronta a mettersi a disposizione del gruppo, porterà energia, attenzione e qualità nel reparto di seconda linea.

Queste le prime parole di Ilaria Maiezza da nuova giocatrice rossoblù: “Sono carichissima per questa nuova avventura con la Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Ci aspetta un campionato molto competitivo, ma non vedo l’ora di mettermi alla prova e dare il massimo. Sono entusiasta di poterlo fare nella mia regione!”

L’Altino Volley accoglie con piacere Ilaria Maiezza e le augura buon lavoro per questa nuova avventura in rossoblù.