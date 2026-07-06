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Lorenzo Cattafesta Ã¨ il nuovo portiere del Real Casalbordino

redazione
Sport
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La maglia n. 1 del Real Casalbordino ha un nuovo â€˜padroneâ€˜: il club giallorosso di Promozione ufficializza lâ€™arrivo di Lorenzo Cattafesta, esperto portiere vastese classe 1995, nelle stagioni scorse alla Pro Vasto e al San Salvo in Eccellenza.

â€œHa accettato la nostra chiamata rifiutando il pressing di altre societÃ â€œ, commentano, con soddisfazione i dirigenti casalesi.

Cattafesta Ã¨ pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico guidato dallâ€™allenatore Daniele Avantaggiato e dal suo vice Giancarlo Rapino.

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