Lorenzo Cattafesta Ã¨ il nuovo portiere del Real Casalbordino

La maglia n. 1 del Real Casalbordino ha un nuovo â€˜padroneâ€˜: il club giallorosso di Promozione ufficializza lâ€™arrivo di Lorenzo Cattafesta, esperto portiere vastese classe 1995, nelle stagioni scorse alla Pro Vasto e al San Salvo in Eccellenza.
â€œHa accettato la nostra chiamata rifiutando il pressing di altre societÃ â€œ, commentano, con soddisfazione i dirigenti casalesi.
Cattafesta Ã¨ pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico guidato dallâ€™allenatore Daniele Avantaggiato e dal suo vice Giancarlo Rapino.