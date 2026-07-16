Conto alla rovescia per la Granfondo Mtb delle Torri a Monteodorisio

Corre veloce il conto alla rovescia per la seconda edizione della Granfondo Mtb delle Torri che Monteodorisio avrÃ il privilegio di ospitare domenica 19 luglio.

Tra le novitÃ piÃ¹ importanti di questa edizione spicca lâ€™inserimento della manifestazione, organizzata dalla Vastese Inn Bike e in sinergia con lâ€™amministrazione comunale, per la prima volta nel circuito Abruzzo Mtb Cup. Finora concentrato nellâ€™entroterra aquilano, il circuito allarga la propria visibilitÃ per far conoscere non solo le montagne abruzzesi, ma anche le suggestive Colline dei Trabocchi, dove si trova Monteodorisio.

Con partenza alle 9:30 in via Madonna delle Grazie, gli atleti delle categorie agonistiche e amatoriali si misureranno sulla distanza completa di 35 chilometri con un dislivello di 1.000 metri.

Altra novitÃ : accogliendo le richieste di alcune squadre che fanno attivitÃ giovanile, la Granfondo Mtb delle Torri sarÃ aperta questâ€™anno anche a esordienti e allievi. Lâ€™obiettivo Ã¨ creare una vetrina dedicata ai piÃ¹ giovani che altrimenti non potrebbero partecipare a una granfondo di mountain bike. Il percorso che dovranno affrontare Ã¨ lo stesso, ma la loro gara si concluderÃ al primo passaggio sotto il traguardo, dopo aver affrontato circa 10 chilometri e 300 metri di dislivello.

Unâ€™altra straordinaria novitÃ di questâ€™anno riguarda la promozione delle eccellenze locali: lungo il tracciato di 35 chilometri saranno allestiti ben cinque punti di ristoro e in due di questi i partecipanti avranno lâ€™occasione di degustare lâ€™ottimo vino delle cantine del territorio, unendo lo sforzo agonistico alla scoperta enogastronomica.

Il pasta party di questa edizione sarÃ affidato allo chef Enzo Piccirilli con le specialitÃ tipiche di Monteodorisio che delizieranno i palati dei partecipanti.

La quota di iscrizione Ã¨ di 25 euro e include il pacco gara, lâ€™accesso al pasta party e il servizio cronometraggio. Le iscrizioni sono aperte entro e non oltre giovedÃ¬ 16 luglio. Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a Ass. Sport. Vastese Racing Bike (IBAN: IT44F0538777910000002395685), indicando come causale il nome dellâ€™atleta. Una volta effettuato il pagamento, inviare la ricevuta del bonifico allâ€™indirizzo email nicolajasci@jasciemarchesani.it.

Sono previste le premiazioni per i primi tre assoluti, i primi cinque di ogni categoria e le prime tre societÃ piÃ¹ numerose.

Con tutte queste premesse, la manifestazione promette di essere un successo: un modo autentico per pedalare, stare insieme e degustare i prodotti tipici del territorio, grazie a questa new entry del circuito Abruzzo Mtb Cup.