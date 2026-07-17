Carlucci e Incollingo, giovani innesti alla Virtus Cupello

Nuovi innesti per il settore ‘under’ della Virtus Cupello: ecco Cristian Carlucci, esterno classe 2007 già in passato nel settore giovanile rossoblù, e Paolo Incollingo, centrocampista classe 2008.
“Cristian – si legge in una nota del club – arriva a Cupello dopo l’esperienza maturata con il Real Casale nel campionato di Promozione, portando con sé entusiasmo, determinazione e tanta voglia di continuare a crescere.
Paolo, cresciuto nel settore giovanile dello Spoltore, ha dimostrato negli anni qualità tecniche e grandi valori umani, qualità che metterà ora al servizio dei colori rossoblù”.