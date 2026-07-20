A Vasto Marina il torneo di beach volley dedicato a Peppino Diella

Appuntamento mercoledÃ¬ 29 luglio, a Vasto Marina, per il Memorial Peppino Diella, il torneo di beach volley targato Vasto Volley, dedicato allâ€™indimenticato pasticcere vastese, grande appassionato di pallavolo, presidente della Magica Team Vasto Volley, venuto prematuramente a mancare nel mese di marzo del 2022.

Le coppie partecipanti si sfideranno sui campi del Lido Fernando di lungomare Duca degli Abruzzi, nelle categorie Giovanile misto Golden e Silver e Senior misto Golden e Silver.

Le gare avranno inizio alle 8,30 del mattino per concludersi nel pomeriggio con la cerimonia di premiazione finale al termine della competizione sulla sabbia e successivo buffet offerto da Cosimo Diella, fratello di Peppino.

Info e iscrizioni: 347-9330642oppure al Lido Fernando di Vasto Marina.