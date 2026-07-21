Podistica Vasto in bella evidenza alla ‘Tre Comuni’ in alta quota

Ottima partecipazione e buoni risultati per i portacolori della Podistica Vasto alla XX edizione della “Tre Comuni”, la classica gara podistica che attraversa i suggestivi territori di Pescocostanzo, Rivisondoli e Roccaraso, che quest’anno ha visto la partecipazione di un migliaio di atleti.

Tra i protagonisti della manifestazione spicca la prestazione del presidente Gabriele Colantonio, autore di una gara di altissimo livello chiudendo la gara con uno splendido 6° posto assoluto e conquistando anche il 1° posto di categoria, confermandosi tra i migliori interpreti della corsa su strada del panorama regionale.

Ottima prova anche per Andrea Menna, che ha centrato il 3° posto di categoria al termine di una gara gestita con determinazione e regolarità.

A rappresentare la nostra associazione nel contesto podistico anche Alfredo Colantonio, Antonio Colamarino, Sandro Palombo, Diego Suriano, Nicola De Cinque, Valentina Bucci e Nicola Mascetra, tutti protagonisti di una partecipazione all’insegna della passione per la corsa e dello spirito di squadra.

La gara di 15,5 km, condizionata dal gran caldo, ha regalato spettacolo lungo un percorso particolarmente eterogeneo e caratterizzato dagli ormai famosi 400 scalini da fare in salita, situati nel tratto di Rivisondoli.