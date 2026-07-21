Presentata la quarta edizione di 'Sport@Bility': “Vasto sa fare rete e sa essere solidale”

Lo sport come motore dell’inclusione, il territorio come rete che accoglie e sostiene, dalle spiagge di Vasto Marina fino al blu del nostro mare e alla bellezza della nostra costa.

Questi gli ingredienti della quarta edizione del progetto "SPORT@BILITY", presentato ufficialmente lo scorso weekend con un aperitivo solidale, importante iniziativa di integrazione sociale che raccoglie e rilancia l’eredità del felice progetto Sportabilità realizzato per la prima volta nel 2019.

L’iniziativa, caratterizzata da un fortissimo approccio solidale e di rete, vede camminare fianco a fianco il Rotary Club di Vasto, l’InterAct Club di Vasto, l'ANFFAS di Vasto, il Consorzio Vivere Vasto Marina e il Comune di Vasto con gli Assessorati al Sociale e allo Sport.

Una proposta che quest’anno si arricchisce in modo straordinario grazie a una fitta rete di partner operativi d'eccellenza: dalle attività a terra con la Vasto Volley di Giorgio Amorosi e con allenatori federali della FIPAV, coordinati dal coach Mario Baiocco nei campi dello stabilimento balneare Lido Fernando, attività di Beach Bocce con i maestri della FIB Gianni e Anthony Bozzino, la pizza solidale de La Rusticana e una serata al Baia, per passare dall’ospitalità di altri lidi come San Giorgio e Diamante Beach.

Il mare sarà grande protagonista grazie alle lezioni teoriche e di vela integrata con il Circolo Nautico Vasto, alle lezioni pratiche in acqua con gli allenatori dell'ASD WindSup e alle novità di questa edizione: le entusiasmanti uscite in kayak promosse da Alessandro Mormile di Vasto Kayak e le coinvolgenti lezioni di SUP con Marco Salcito, Win Sup School, pronti a regalare un'esperienza di navigazione accessibile, formativa e a stretto contatto con la natura.

Accanto alle attività in acqua, non mancherà la consueta ma sempre straordinaria passeggiata in risciò, tandem e biciclette speciali lungo la magnifica Via Verde della Costa dei Trabocchi, sulla pista ciclabile interamente accessibile grazie al supporto di Bike Point di Alessio Cipolla.

Il progetto ha saputo catalizzare l'attenzione delle massime istituzioni, in attesa anche del prestigioso patrocinio della Presidenza del Ministro per le Disabilità, oltre a quello del Comune di Vasto, enti che partecipano attivamente alla promozione e alla buona riuscita dell'iniziativa.