Coppa Italia di Eccellenza, ecco le prime gare ufficiali della stagione 2026/2027

Domenica 23 agosto il via ufficiale alla stagione calcistica 2026/2027 di Eccellenza abruzzese con le prime gare della prima fase della Coppa Italia regionale.
Sorteggiato nel pomeriggio di martedÃ¬ 21 luglio, a cura della LND Abruzzo, il tabellone della competizione.
Le gare: Virtus Cupello-Folgore Delfino Curi Pescara, San Giovanni Teatino-Rosetana, Montorio â€™88-Mosciano, Pontevomano-Fucense Trasacco (triangolare completato dalla Bacigalupo Vasto Marina che giocherÃ il successivo 26), FC Avezzano-Us San Salvo, Montesilvano-Pro Vasto, Chieti-Torrese, Celano-Ovidiana Sulmona (triangolare completato dal Francavilla).
Le sfide di ritorno e le terze partite dei triangolari verranno disputare domenica 30 agosto.