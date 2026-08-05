I Sentieri dâ€™Abruzzo e Campionati Regionali UISP, doppio successo a Castiglione Messer Marino

Castiglione Messer Marino il centro nevralgico della mountain bike abruzzese targata UISP, ospitando il Campionato Regionale di cross country e, contestualmente, lâ€™epilogo del circuito I Sentieri dâ€™Abruzzo che ha fatto tappa nelle precedenti tappe di Casalbordino, Scerni, Aielli e Torino di Sangro.

A curare lâ€™organizzazione con straordinario entusiasmo, la Polisportiva Casalbike, in collaborazione con lâ€™amministrazione comunale locale (rappresentata dal sindaco Silvana Di Palma e dallâ€™assessore Federico Sciartilli) e la UISP Abruzzo e Molise (rappresentata dalla vice presidente Incoronata Ronzitti e dal consigliere Umberto Capozucco) che hanno garantito la perfetta riuscita dellâ€™evento, sulla scia del successo riscosso lâ€™anno precedente, quando la corsa fece il suo debutto nellâ€™ambito del circuito I Sentieri dâ€™Abruzzo.

Il circuito, di appena 4 chilometri tra strade cittadine e brecciate, da ripetere per quattro giri, ha visto il successo in solitaria di Matteo Dâ€™Ercole del sodalizio Non Solo Ciclismo, davanti ad Alessio Di Santo (Extreme Racing Team) e ad Andrea Di Renzo (HG Cycling Team).

A cogliere il titolo regionale UISP: Matteo Dâ€™Ercole (M1), Domenico Galante (Non Solo Ciclismo â€“ Ã©lite sport), Marco Coletti (Pro Life Racing Team â€“ M2), Gianni Tano (Non Solo Ciclismo â€“ M3), Gianpaolo Rosati (FDG Bike Team â€“ M4), Tony Di Tommaso (Isernia Mountain Adventures â€“ M5), Massimo Fratini (Pro Life Racing Team â€“ M6), Maurizio Orlando (Polisportiva Casalbike â€“ M7) e Generoso Leonzio (Pol. Coccinelle â€“ M9).

Questi, infine, i vincitori del circuito I Sentieri dâ€™Abruzzo UISP: Matteo Dâ€™Ercole (M1), Marco Coletti (M2), Di Tommaso (M5), Generoso Leonzio (M9), Domenico Galante (Ã©lite sport), Fabio Madonna (Molise Cycling Team â€“ M3), Alessandro Arrizza (Ciclistica Lâ€™Aquila â€“ M4), Vincenzo Pascarella (Mtb Scanno â€“ M6), Angelo Campana (Mtb Scanno â€“ M7) e Antonello Paone (Ciclistica Lâ€™Aquila â€“ M8).

E mentre si Ã¨ chiuso il sipario su questa gara di mountain bike a Castiglione Messer Marino, la Polisportiva Casalbike Ã¨ giÃ al lavoro per preparare al meglio il prossimo appuntamento con il podismo a Casalbordino: la gara su strada che unisce le due Madonnine, dal paese a quella del lido, in programma nel tardo pomeriggio di sabato 29 agosto.

A questo link https://www.youtube.com/watch?v=tQfbOOMfpcg di Ultimo Km Ciclismo Abruzzo il servizio a cura di Marco Romani.