Salesiani Don Bosco Vasto, tutto pronto per il 'Trisport 2026'

L’estate ai Salesiani Don Bosco di Vasto non è ancora finita. Anzi, il cortile dell’oratorio si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il Trisport 2026, inserito nel grande contenitore di REPLAY – Per un’estate infinita! Le iscrizioni sono ancora aperte e ci sarà tempo fino al 20 agosto per formare la propria squadra e partecipare al torneo

Il Trisport è una delle esperienze che negli ultimi anni hanno caratterizzato la fine dell’estate salesiana. Non è semplicemente un torneo sportivo, ma un modo per ritrovarsi, fare squadra, divertirsi e vivere il cortile dell’oratorio anche nelle sere di fine agosto.

L’edizione 2026 è dedicata a giovani e adulti nati nel 2011 e negli anni precedenti. Le sfide si svolgeranno dal 24 agosto al 4 settembre, ogni sera a partire dalle 21.00, sui campi dell’Oratorio Don Bosco di Vasto.

E il nome “Trisport” dice già molto sullo spirito della manifestazione: le squadre si confronteranno infatti in calcio a 5, pallavolo e basket, ai quali si aggiungeranno gli immancabili giochi Jolly, le divertenti sfide a squadre nate proprio nello stile del cortile salesiano. Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 8 e un massimo di 12 giocatori, con la presenza di almeno due donne.

Il Trisport è un’occasione per vivere lo sport nel modo più salesiano possibile: con agonismo, certamente, ma anche con amicizia, rispetto, allegria e voglia di stare insieme. È proprio questa la formula che negli anni ha trasformato il torneo in uno degli appuntamenti più partecipati di REPLAY, capace di coinvolgere non soltanto chi scende in campo, ma anche amici, famiglie e pubblico che ogni sera si ritrovano nel cortile per fare il tifo.

REPLAY 2026 non è però soltanto Trisport. Per bambini e ragazzi che inizieranno la seconda elementare fino alla terza media è prevista un’altra grande esperienza: le Olimpiadi Oratoriane.

Le Olimpiadi si svolgeranno dal 6 al 12 settembre, dalle 16.00 alle 19.30, e coinvolgeranno bambini e ragazzi attraverso tornei, grandi giochi, musica, balli e tanto divertimento, sempre accompagnati dagli animatori e dallo stile educativo salesiano.

Ancora una volta, il cortile dei Salesiani Don Bosco di Vasto diventa davvero un luogo per tutti: i più piccoli con le Olimpiadi, i più grandi con il Trisport, tutti insieme per continuare a vivere quella che, nello spirito di REPLAY, è davvero un’estate infinita.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare la pagina ufficiale di REPLAY – Per un’estate infinita! dei Salesiani Don Bosco di Vasto o i canali social della Casa.



