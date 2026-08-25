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Fabio Di Cintio (Triathlon Vasto) si qualifica ai Mondiali 2027 negli Stati Uniti

redazione
Sport
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Prestazione da incorniciare per Fabio Di Cintio, portacolori e presidente della Triathlon Vasto, allâ€˜Ironman 70.3 di Duisburg.

Ha chiuso la sua performance con il tempo di 4h39â€² piazzandosi 13Â° di categoria 45-49 e conquistando, per la prima volta per un atleta triathlon di Vasto, la qualificazione al Mondiale che si terrÃ  nel mese di agosto 2027 a Chattanooga, Tennessee, negli Stati Uniti.

Tutta la Triathlon Vasto si congratula con Fabio per i risultati e si augura sia da motivazione per le gare future.

Fonte e foto: Triathlon Vasto

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