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Eccellenza, ecco il calendario: San Salvo-Virtus Cupello alla prima giornata

Campionato al via domenica 6 settembre

redazione
Sport
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Diramato il calendario di Eccellenza abruzzese 2026/2027.

Subito un confronto territoriale in San Salvo-Virtus Cupello, prima in trasferta per la Pro Vasto che giocherÃ  contro il Montorio â€™88 e debutto casalingo per la Bacigalupo Vasto Marina contro lâ€™Ovidiana Sulmona.

Il torneo inizierÃ  domenica 6 settembre, ultima partita della stagione regolare il 25 aprile 2027.

Gli altri confronti tra squadre del Vastese: San Salvo-Bacigalupo Vasto Marina (5^ giornata); Pro Vasto-Virtus Cupello (7^); Pro Vasto-Bacigalupo Vasto Marina (11^); San Salvo-Pro Vasto (14^); Virtus Cupello-Bacigalupo Vasto Marina (15^).


 

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