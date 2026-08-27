Eccellenza, ecco il calendario: San Salvo-Virtus Cupello alla prima giornata

Diramato il calendario di Eccellenza abruzzese 2026/2027.
Subito un confronto territoriale in San Salvo-Virtus Cupello, prima in trasferta per la Pro Vasto che giocherÃ contro il Montorio â€™88 e debutto casalingo per la Bacigalupo Vasto Marina contro lâ€™Ovidiana Sulmona.
Il torneo inizierÃ domenica 6 settembre, ultima partita della stagione regolare il 25 aprile 2027.
Gli altri confronti tra squadre del Vastese: San Salvo-Bacigalupo Vasto Marina (5^ giornata); Pro Vasto-Virtus Cupello (7^); Pro Vasto-Bacigalupo Vasto Marina (11^); San Salvo-Pro Vasto (14^); Virtus Cupello-Bacigalupo Vasto Marina (15^).