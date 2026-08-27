Annullata la quarta edizione del Trofeo Furci, stop alla gara ciclistica prevista per il 30 agosto

Annullata la quarta edizione del Trofeo Furci: stop all'evento ciclistico previsto per il 30 agosto
È stata ufficialmente annullata la quarta edizione del Trofeo Furci – Trofeo dello Scalatore "Dove osano le aquile", l'evento ciclistico organizzato dall'A.S.D. Ciclistica Valle Trigno in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI Pescara-Chieti), la Fondazione Michele Scarponi e il Comune di Furci.
La manifestazione sportiva era in programma per domenica 30 agosto 2026 a Furci (CH), con ritrovo in Piazza Beato Angelo e partenza prevista lungo un circuito di 5,58 km da ripetere per 8 giri.
I dettagli relativi all'annullamento:
Evento interessato: 4ª Edizione Trofeo Furci / Trofeo dello Scalatore.
Data originale: Domenica 30 agosto 2026.
Organizzazione: A.S.D. Ciclistica Valle Trigno e CSI Ciclismo Pescara-Chieti.
Stato attuale: Corsa e relative iscrizioni ufficialmente annullate.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni relative alle iscrizioni già effettuate, è possibile contattare l'organizzazione tramite i canali ufficiali (WhatsApp al 338.4668335 o le pagine social Facebook e Instagram di Ciclistica Valle Trigno).