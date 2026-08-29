"Dalla Madonnina alla Madonnina", appuntamento di corsa a Casalbordino

Anche questâ€™anno Ã¨ al via il consueto appuntamento con lâ€™evento podistico â€œDalla Madonnina alla Madonninaâ€œ, in programma nel pomeriggio di sabato 29 agosto. Una manifestazione aperta a tutti, che offre lâ€™opportunitÃ di partecipare a una corsa che rievoca quella che un tempo univa le due chiesette dedicate alla Madonna: quella del centro abitato e quella sul lungomare.

Lâ€™organizzazione Ã¨ affidata alla Polisportiva Casalbike di Bruno Fantini, che coordina la macchina organizzativa insieme allâ€™Amministrazione comunale di Casalbordino. La manifestazione, omologata UISP, prevede un percorso di 7,5 chilometri che si snoda prevalentemente su fondo sterrato battuto lungo il tratto ciclopedonale della Via Verde, regalando suggestivi scorci naturali e il passaggio accanto alla chiesetta della Verdugia. Gli ultimi 3 chilometri si sviluppano su asfalto, per concludersi in largo Aldo Moro, al Lido di Casalbordino, sul percorso della Bandiera Azzurra.

Il ritrovo Ã¨ fissato alle 17:00 in largo Aldo Moro, davanti alla Madonnina del lido. Grazie alla collaborazione con Giacomucci Viaggi, sarÃ attivo un servizio di bus navetta gratuito, disponibile entro le 18:00, che condurrÃ i partecipanti dal punto di ritrovo a quello di partenza in piazza Settimio Zimarino, dove sorge la Madonnina del paese. Alle 18:30 scatterÃ la partenza della corsa non competitiva, seguita alle 18:45 da quella della gara agonistica sempre sullo stesso tracciato.

Al termine della corsa, sponsorizzata da Vini Alberto Tiberio, Bistrot69, Street Goloso e Coal Casalbordino, sono previste le premiazioni per i primi cinque assoluti tra uomini e donne, per i primi tre classificati per categoria maschile-femminile e per la societÃ che si distinguerÃ per il maggior numero di iscritti.

A riprova del consenso ottenuto nelle passate edizioni, torna questo appuntamento che sarÃ anche lâ€™occasione per ricordare Diomede Barchiesi, figura molto conosciuta sia nellâ€™ambiente podistico che ciclistico, la cui dolorosa scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunitÃ sportiva locale.







