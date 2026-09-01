"Dalla Madonnina alla Madonnina" a Casalbordino, successo costruito anno dopo anno

L’evento podistico dalla Madonnina alla Madonnina si è confermato un successo, accolto da una macchina organizzativa ben collaudata come quella della Polisportiva Casalbike di Bruno Fantini e dell’Amministrazione comunale di Casalbordino con in testa l’assessore allo Sport Umberto D’Agostino tra i promotori dell’evento con omologazione UISP.

In un mix perfetto di corsa e divertimento, la gara è chiamata così perché unisce le due chiesette dedicate alla Madonna, quella del paese e quella del lido, come rispettivi punti di partenza e arrivo.

Al via circa un’ottantina di podisti che si sono cimentati sul percorso competitivo di 8 chilometri, affrontabile anche in versione non competitiva per chi preferiva un approccio più rilassato.

Nella gara maschile, vittoria per Francesco D’Agostino, nativo proprio di Casalbordino, che ha chiuso al primo posto con il tempo di 24’01”, precedendo Gabriele Colantonio, Giuseppe Di Bucci, Felice Dell’Aquila e Nicola Armanetti. In campo femminile, invece, il successo è andato a Camilla Colaizzo, in 30’15”, che ha staccato Claudia Romasco, Vera Cenicola, Tiziana La Vacca e Alessia Zaccardi.

In presenza del sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci e dell’assessore al Turismo Paola Basile, la giornata è stata anche l’occasione per ricordare Diomede Barchiesi, figura molto conosciuta sia nell’ambiente podistico che ciclistico, la cui dolorosa scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunità sportiva locale.

Un ricordo che ha reso ancora più significativa una manifestazione capace di unire sport e promozione del territorio, confermandosi anno dopo anno un appuntamento imperdibile per gli appassionati, grazie al supporto degli sponsor locali da Vini Alberto Tiberio, Bistrot69, Street Goloso e Coal Casalbordino, oltre a Giacomucci Viaggi che ha fornito le navette per il trasporto degli atleti al punto di partenza a Casalbordino paese.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto in questa quinta edizione. Senza di loro non avremmo mai potuto dare continuità a questo evento per così tanti anni. Io e Bruno Fantini cerchiamo sempre di inserire novità e di coinvolgere sempre più persone. La speranza è che la manifestazione continui a crescere e a consolidarsi nel tempo. Un grazie di cuore va a tutti gli atleti che hanno gareggiato e a chiunque abbia contribuito, a vario titolo, al successo e alla riuscita di questo appuntamento” ha dichiarato l’assessore Umberto D’Agostino (fratello del vincitore Francesco) che si è anche cimentato personalmente nella gara, tagliando il traguardo in undicesima posizione.

A cura di Passione Corsa Mario Bomba le foto e i momenti salienti della gara a questo link https://www.youtube.com/watch?v=ow0noRMy8CY



