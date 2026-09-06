Trofeo Matteotti numero 78, presentata la classica abruzzese con il mito di Francesco Moser

Un vernissage in bello stile a Pescara, nella sala consiliare del Municipio, ha dato ufficialmente il via al conto alla rovescia per il 78° Trofeo Matteotti.

Pescara e Montesilvano si preparano dunque a vivere una grande giornata di sport domenica 13 settembre, con le strade pronte a trasformarsi ancora una volta nel palcoscenico naturale della classica abruzzese. Alla presenza delle massime autorità politiche, delle istituzioni sportive, degli sponsor e della stampa, è stato svelato l’evento clou del calendario ciclistico internazionale abruzzese, una manifestazione storica che da sempre identifica e unisce lo sport delle due ruote con l’intero Abruzzo.

A guidare la macchina organizzativa è l’Unione Ciclistica Fernando Perna del presidente Stefano Giuliani che, negli ultimi anni, ha saputo cambiare volto a questa classica, proiettandola verso standard organizzativi molto alti. A dare un valore speciale al vernissage la presenza dell’ospite d’onore e padrino d’eccezione Francesco Moser, il leggendario campione trentino che vanta ben tre successi nell’albo d’oro della corsa pescarese (1975, 1976 e 1978).

Compiendo 13 giri di un circuito di 15 chilometri cadauno, il percorso tecnico e selettivo, capace di alternare tratti cittadini pianeggianti e ripetute salite sui Colli (con particolare riferimento alle ascese di via Tiberi in zona Basilica Madonna dei Sette Dolori, Colle Scorrano e Montesilvano Colle), insieme alla qualità delle squadre presenti e a un cast di altissimo livello, sono gli ingredienti di una sfida che promette battaglia, emozioni e spettacolo, destinata a regalare agli appassionati una giornata di grande ciclismo con alcune tra le migliori formazioni del panorama mondiale in vista dell’appuntamento iridato di fine settembre a Montreal in Canada.

Stefano Giuliani, presidente dell’Unione Ciclistica Fernando Perna: “Ci sono corse che si organizzano e altre che fanno parte della propria storia. Il Trofeo Matteotti, per un abruzzese, è una di queste. L’ho visto da bambino a bordo strada, l’ho corso più volte da professionista, l’ho seguito in ammiraglia da direttore sportivo e, in pochi anni, l’ho fatto crescere come direttore tecnico e attualmente come presidente del comitato organizzatore. Raccogliendo il testimone da Daniele Sebastiani, ho il privilegio di dare il mio contributo a questa storia, con la piena consapevolezza della responsabilità che questo ruolo comporta. Sono fiero di essere figlio di questa corsa, del suo fascino e di quella passione che ogni anno riporta il ciclismo nel cuore di Pescara e in tutto l’Abruzzo. Abbiamo alzato ogni anno l’asticella, il mio metro di misura è il pubblico. Il sabato lo dedichiamo ai bambini in piazza della Rinascita e poi domenica toccherà ai grandi. Dopo la pandemia abbiamo iniziato a ridare slancio a questa corsa e negli ultimi tempi stiamo ritrovando i grandi nomi del ciclismo. Tra gli iscritti figurano Lorenzo Mark Finn, Giulio Pellizzari, Jai Hindley, Damiano Caruso e Jan Christen solo per citarne alcuni”.

Francesco Moser: “È un’emozione tornare al Matteotti, ho grandi ricordi di quando si correva in estate col caldo; l’anno del campionato italiano la corsi a giugno prima del Tour de France. In passato, Il Matteotti era per gli abruzzesi un vero e proprio ‘campionato del mondo di casa’.Il mio rapporto con l’Abruzzo è speciale, un legame che dura da decenni così come l’amicizia con Stefano Giuliani che è stato mio gregario. Era la corsa con la quale si iniziava a preparare il Mondiale, dove tutti si mettevano in evidenza per essere convocati con la nazionale del compianto commissario tecnico Alfredo Martini. Quest’anno, anche se c’è la concomitanza con la Vuelta di Spagna, è sempre una corsa di riferimento per i corridori italiani e stranieri in vista del Mondiale”.

Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati: “Il Trofeo Matteotti è un racconto sportivo meraviglioso. Organizzare una gara internazionale di questo livello è un privilegio ed un orgoglio dell’UC Fernando Perna, proiettando Pescara e l’Abruzzo in una dimensione sempre più internazionale”.

Carlo Masci, sindaco di Pescara: “Il Trofeo Matteotti è un’icona del ciclismo della nostra Pescara e un grazie speciale va al segretario generale Dino Renzetti, che ci mette il cuore in ogni occasione per la corsa. Il Matteotti è il simbolo di una Pescara che rinasce e che si appassiona sempre di più al ciclismo”.

Patrizia Martelli, assessore allo Sport per il Comune di Pescara: “Grazie alla Regione Abruzzo per il sostegno, a tutto il comitato organizzatore dell’UC Perna, ai volontari e ai tifosi che rappresentano il Matteotti. Stefano Giuliani è stato capace di trasmettere a tutti l’importanza di organizzare questa corsa per la città di Pescara, per l’Abruzzo e per amore del ciclismo. Il Matteotti non è solo storia ma futuro, guardando alle prossime generazioni con una manifestazione promozionale dedicata ai bambini il giorno della vigilia”.

Valentina Di Felice, assessore al Bilancio per il Comune di Montesilvano: “Complimenti agli organizzatori dell’Unione Ciclistica Fernando Perna e a Stefano Giuliani con i quali abbiamo dialogato in continuazione per garantire l’ottima riuscita della manifestazione. Per chi vive la giornata del Matteotti, a Montesilvano Colle si riversano tante persone per un grande momento di socialità e condivisione. Con la nostra Polizia Locale del comandante Nicolino Casale faremo un ottimo lavoro per la sicurezza della corsa. Ogni anno non manca di ricordare il nostro concittadino, ex ciclista, Fabio Taborre. Vi aspettiamo la mattina del 13 settembre con la ciclopasseggiata che darà un tocco in più all’intera giornata, prima di goderci lo spettacolo dei professionisti”.

Giorgio Fraccastoro, presidente S.A.G.A.: “Siamo onorati di partecipare per la prima volta come sponsor e, per questo, vogliamo dedicare un premio ad hoc al miglior giovane che taglierà il traguardo augurandogli un ‘buon decollo’. Abruzzo Airport ha voluto cogliere una grande occasione di visibilità internazionale grazie alla vetrina prestigiosa di una manifestazione ciclistica di grande tradizione come il Trofeo Matteotti”.

Giorgio De Luca, presidente della Provincia di Pescara: “Come Provincia siamo vicini a questa manifestazione che attraversa più di 80 anni della nostra storia e che, dal 1945, continua a raccontare Pescara, la nostra provincia e l’Abruzzo attraverso lo sport. Per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Unione Ciclistica Fernando Perna e a tutti coloro che ruotano intorno all’organizzazione, consentendo a questa grande tradizione di rinnovarsi”.

Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo: “È una gara che è sempre stata ad altissimo livello, alternando momenti di difficoltà a momenti di massima gloria. Grazie a Stefano Giuliani che ci mette passione nell’organizzare più di quanto correva. Un grazie anche all’assessore Patrizia Martelli, vera anima e collante di questo evento. Da parte della Regione Abruzzo il sostegno per il Matteotti ci sarà sempre, per un’edizione migliore dell’anno successivo”.

Con l’intervento di Renato Ricci, presidente onorario dell’UC Fernando Perna e per anni patron della corsa, sottolineandone il valore storico e il forte legame con il territorio, insieme a Stefano Giuliani, ha consegnato un riconoscimento speciale alla trasmissione Velò, punto di riferimento per il racconto del ciclismo locale e nazionale in onda su Rete8. A ritirare la targa sono stati Luciano Rabottini, ideatore del programma, e Jacopo Forcella, conduttore della trasmissione, a testimonianza del grande supporto mediatico che accompagna la classica abruzzese verso l’appuntamento del 13 settembre.

Alla presentazione sono giunti anche i saluti di Gianfranco Ulisse di Tenuta Ulisse, tra i main sponsor ufficiali della corsa, e sul fronte sportivo quelli di Mauro Marrone (vice presidente vicario CONI Abruzzo e presidente regionale FCI Abruzzo) e Maurizio Formichetti (neo delegato provinciale CONI Chieti).

Ai nastri di partenza figurano 22 squadre e ad innalzare il livello della 78°edizione sono le World Tour con la UAE Team Emirates (squadra del vincitore uscente Isaac Del Toro), la Red Bull – Bora Hansgrohe, il Team Jayco AlUla, la XDS Astana Team, la Bahrain Victorious, la Uno-X Mobility, la Movistar Team e la Groupama FDJ. A completare il quadro le squadre professional TotalEnergies, Caja Rural Seguros RGA, Burgos Burpellet BH, Polti VisitMalta, Solution Tech-Vini Fantini, Kern Pharma, Bardiani CSF 7Saber, MBH Bank CSB Telecom Fort, Euskaltel Euskadi e Unibet Rockets Team, più Team Technipes #inemiliaromagna, MG K Vis Costruzioni e Ambiente, General Store Essegibi F.lli Curia e Vega Vitalcare Dynatek in ambito Continental.

Ci sono tanti buoni motivi per essere presenti lungo il percorso con tre punti strategici di ritrovo: piazza della Rinascita a Pescara, che accoglierà la presentazione ufficiale delle squadre e il caloroso abbraccio dei tifosi con i campioni prima dello start; piazza Duca degli Abruzzi per applaudire i protagonisti durante i passaggi e assistere alla consacrazione del vincitore; Montesilvano Colle, il cuore pulsante e più pittoresco della salita, dove il profumo degli arrosticini accompagnerà il momento per incitare gli atleti nelle fasi cruciali di tutta la corsa.

Infine, il Trofeo Matteotti guarda al futuro promuovendo i valori dello sport tra i più giovani: sperimentata con successo lo scorso anno, il pomeriggio di sabato 12 settembre sarà interamente dedicato ai bambini con una gimkana ciclistica in piazza della Rinascita, un appuntamento speciale pensato per coinvolgere le famiglie e avvicinare le nuove generazioni al fascino delle due ruote in attesa della grande gara domenicale.

Credit fotografico Uliano Starinieri

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