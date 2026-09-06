Vince il San Salvo: Virtus Cupello battuta all'esordio al Vito Tomeo

Eâ€™ un classico â€˜gol dellâ€™exâ€˜, quello messo a segno da Michele Squadrone, a decidere a favore del San Salvo la sfida casalinga con la Virtus Cupello, giocata sul rettangolo verde del Vito Tomeo.

Rete che, siglata nello scorcio finale della prima frazione di gara con una conclusione dalla distanza del centrocampista in maglia numero 8 biancazzurra, consegna ai padroni di casa guidati da Massimo Epifani un successo prezioso e importante, iniezione di fiducia significativa in questo avvio di nuovo campionato di Eccellenza.

Sorride il San Salvo, dallâ€™altra parte mastica amaro la Virtus Cupello di Panfilo Carlucci, troppo sciupona nel primo tempo con alcune importanti occasioni in area avversaria sfumate di poco, costruite dai vari Stivaletta, Tupone e Braccia.

Nella seconda parte del confronto ci hanno provato gli ospiti a riequilibrare il risultato, ma senza efficacia. Locali, dal canto loro, vicini al raddoppio con un palo di Ruggiero.

Nel prossimo turno trasferta con il Pontevomano per i sansalvesi, match interno con la Torrese per i rossoblÃ¹ cupellesi.

Prima dellâ€™inizio della partita ricordati, con un minuto di raccoglimento e lo scrosciante applauso di commozione da parte del pubblico sugli spalti, i giovani Claudio Santavenere e Annabella Cerbone, nipote e zia venuti tragicamente a mancare a seguito di un drammatico incidente stradale. I biancazzurri di casa hanno giocato con il lutto al braccio.

San Salvo-Virtus Cupello 1-0

Rete: 44â€™ Squadrone

San Salvo: Tarilli, Arilli, Ceccarelli, Russo, Ruggieri, Lombardi, Bamba, Squadrone, Casella, Orlando, Ruggiero. A disp. Verzamanis, Gentile, Aquilano, Tenaglia, Gomis, Ciafardini, Simigliani, Preta, Garcia. All. Epifani

Virtus Cupello: Di Cencio, Braccia, Carlucci L., Macarof, Minchillo, Cardinale, Capitanio, Incollingo, Tupone, Stivaletta, Troiano. A disp. Giacone, Loreta, Rossi, Di Florio, Annunziata, Di Fabio, Carlucci C., Conti, Cellucci. All. Carlucci

Arbitro: Pardi di Pescara (Pietroiusti di Avezzano e De Vincentiis di Teramo)



