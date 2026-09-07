Calcio paralimpico, nasce la Bacigalupo Vasto Marina Special

La Bacigalupo Vasto Marina comunica ufficialmente di aver intrapreso un nuovo progetto dedicato al calcio paralimpico.

“Nasce così – si legge in una nota – la Bacigalupo Vasto Marina Special, una nuova realtà che entra a far parte della nostra società e della nostra famiglia. Un progetto che rispecchia pienamente i valori in cui crediamo e che ogni giorno cerchiamo di trasmettere a tutti i nostri tesserati come l’inclusione, il rispetto, la condivisione e l’appartenenza.

Siamo felici di poter iniziare questo nuovo percorso e di poterlo fare con la preziosa collaborazione del Comune di Vasto, che ringraziamo per il sostegno e per aver creduto insieme a noi in questa iniziativa”.