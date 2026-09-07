Daniele Zinni, weekend da dimenticare: impatto a 200 all'ora fortunatamente senza gravi conseguenze

Un weekend da dimenticare per il pilota sansalvese Daniele Zinni al Mugello,nella Dunlop Cup 1000 Superbike. Dopo un fine settimana complicato, caratterizzato da ripetuti problemi tecnici durante le qualifiche, il pilota di San Salvo si è trovato costretto a partire dalla 13ª posizione, lontano dalle posizioni di vertice che avrebbe meritato.

Ma Zinni, insieme a tutto il suo team “Bike & Motor”, non si arrende davanti alle difficoltà, sistemando il tutto fino a tarda notte.

Allo spegnimento dei semafori infatti, una partenza fulminea di Daniele gli ha permesso di recuperare immediatamente numerose posizioni, portandolo subito nel gruppo di testa, con la concreta possibilità di rimettere in piedi una gara che sembrava compromessa.

Poi, però, l'imprevisto.

Due piloti davanti a lui sono entrati in contatto e una delle due moto, dopo essere scivolata sull'asfalto, è finita proprio sulla traiettoria di Zinni, senza lasciargli praticamente alcuna possibilità di evitare l'impatto.

L'urto è stato violentissimo: Zinni è stato sbalzato dalla moto a una velocità di oltre 200 km/h. Un incidente impressionante, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, ma che fortunatamente si è concluso senza conseguenze gravi. Qualche acciacco e tanto spavento per Daniele, che ha comunque potuto tirare un sospiro di sollievo dopo un volo che avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti.

Le parole di Daniele Zinni: “Diciamo che a sfortuna ultimamente andiamo fortissimi".

Scherza…

"A parte gli scherzi, è stato un weekend molto complicato dal punto di vista tecnico, poi la scivolata del venerdì nelle libere non ha aiutato di certo e da lì in poi è andato un po' tutto storto, diciamo. È un vero peccato non essere riusciti a dimostrare il nostro potenziale e non nascondo la mia delusione.

Poi per quanto riguarda l’incidente invece ,ho avuto molto spavento,sono episodi che succedono in maniera estremamente veloce e non si ha il tempo in certi casi di reagire in tempo,mi sono trovato la moto davanti e sono sbalzato in aria,il tutto in pochissimi secondi.Fa parte delle gare, può capitare purtroppo, anzi devo dire che ci è andata anche bene.

Ora cerchiamo di resettare tutto e di riprenderci da questi acciacchi in vista della prossima gara. Un grazie a tutti i miei sostenitori, agli sponsor, alla mia famiglia e agli amici! “

Il Mugello, questa volta, non ha regalato a Zinni la soddisfazione che cercava. Ma la stagione non è finita.

Ora si guarda avanti, con Misano nel mirino. Il tempo per smaltire la delusione, recuperare dagli acciacchi e prepararsi al prossimo appuntamento.

Forza Daniele!