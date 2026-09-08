Avviamento all'atletica leggera, tornano i corsi per giovani della Podistica San Salvo

I corsi di avviamento all’atletica leggera 2026/2027, organizzati dalla Podistica San Salvo, sono rivolti alla fascia di età compresa tra 11 e 18 anni e saranno svolti dal Tecnico Federale FIDAL Alessandro Brattoli.

"Il progetto - evidenzia il presidente della Podistica San Salvo, Michele Colamarino - verte sul concetto del “giochiamo insieme… all’atletica”. Proprio il concetto ludico – e quindi non necessariamente agonistico – è estremamente importante per avvicinare i ragazzi all’atletica leggera. La giocosità, la gioiosità e la spensieratezza sono elementi essenziali per far acquisire ai ragazzi una corretta mentalità nei confronti dello sport in generale e, più nello specifico, dell’atletica leggera.

Ai ragazzi verranno presentate alcune specialità dell’atletica, come ad esempio la corsa a ostacoli, la velocità, il salto in lungo, i lanci (vortex, pallina, cerchi…).

Cercheremo di unire l’aspetto ludico all’aspetto formativo, in maniera tale da insegnare ai bambini i gesti tecnici basilari dell’atletica leggera e il modo per riprodurli correttamente, in un’età nella quale è molto importante imparare a conoscere il proprio corpo".

Ufficialmente i corsi di avviamento all’atletica leggera inizieranno martedì 22 settembre e l’attività si protrarrà per tutto il periodo invernale, fino ad arrivare in primavera, periodo nel quale i ragazzi potranno partecipare (se lo desiderano) a piccole gare.

Il primo giorno, martedì 22 settembre, i ragazzi devono obbligatoriamente essere accompagnati dai genitori.

Le lezioni si terranno nelle giornate di martedì e venerdì, nel pomeriggio dalle 18,00 alle 19,30 presso lo Stadio dell’Atletica Pietro Mennea in via di Montenero, dove si trova anche la sede della Podistica San Salvo.

Per info: tecnico federale Alessandro Brattoli 3209073992