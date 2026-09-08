Due donne abruzzesi sul podio ai campionati italiani di pattinaggio

Non è mai troppo tardi per iniziare uno sport e inseguire un obiettivo. Lo dimostra Serena Ricci, che a 48 anni ha conquistato il titolo di campionessa italiana Master Over 45 2026 di pattinaggio velocità.

Il suo risultato è ancora più significativo perché Serena si è avvicinata al pattinaggio soltanto nel 2019, dopo una vita trascorsa sui campi di atletica e senza alcuna esperienza sui pattini. Il percorso è iniziato con l’Inline Montesilvano, per poi proseguire con la scelta di dedicarsi all’agonismo e di entrare anche nell’ASD Pescara Roller Team, che ne ha accompagnato la crescita tecnica e sportiva.

Il titolo italiano è arrivato al termine di un campionato costruito gara dopo gara, grazie alla somma dei risultati ottenuti in tre prove sui 5.000 metri: vittoria a Ferrara, terzo posto a Cantù e terzo a Vado Ligure, in occasione delle gare dello scorso fine settimana. Una continuità di rendimento che ha permesso a Serena di conquistare il titolo nazionale.

A condividere con Serena questo percorso ci sono stati anche Moreno Di Censo e, soprattutto, Fabiola Marchione, compagna inseparabile dentro e fuori dalla pista. Un legame nato attraverso gli allenamenti, le trasferte e le competizioni, che ha portato entrambe a vivere una stagione da protagoniste.

Fabiola ha infatti conquistato uno splendido secondo posto ai Campionati Italiani Master Over 30, laureandosi vice campionessa italiana. Un risultato che rende ancora più significativa la trasferta e il percorso delle due atlete, capaci di sostenersi e motivarsi a vicenda fino a raggiungere entrambe il podio nazionale, in due categorie diverse.

La sua storia va oltre il risultato sportivo: dimostra che non esiste un’età giusta per cominciare e che, con costanza, passione e lavoro, anche un sogno iniziato da adulti può trasformarsi in un traguardo straordinario.

Fondamentale è stato il lavoro della Pescara Roller Team, società impegnata da anni nel pattinaggio velocità e attiva con atleti di tutte le età. Il percorso parte dai bambini di 4 anni con la scuola pattinaggio, prosegue con l’attività agonistica dai 7 agli 11 anni e con quella dei ragazzi dai 12 anni in su. È presente anche un gruppo di adulti, tra chi vuole imparare, chi cerca un’attività continuativa e chi, come Serena e Fabiola, decide di competere a livello nazionale.

A seguire gli atleti sono gli allenatori Martina e Lorenzo Betti. Il titolo di Serena e l’argento di Fabiola si inseriscono in una stagione positiva per la società. Nell’annata agonistica 2025/2026, la Pescara Roller Team ha chiuso al secondo posto tra le società abruzzesi e al primo nella provincia di Pescara.

A livello nazionale si sono distinti Catia Silvia Visini, Alessandro Farinacci, Rebecca Dibra e Tobia Ferretti. Ai Giochi Nazionali sono arrivati il secondo posto nella combinata di Noemi Farinacci e numerosi piazzamenti per Emma Farinacci, Elisa Visini, Susanna Conti, Francesco Spiritoso, Viola Persia, Luca Di Gregori, Aurora Tiriticco e Thomas Marchesani. È arrivata inoltre la convocazione in Nazionale di Catia Silvia Visini per il Trofeo Internazionale di Senigallia.

“La storia di Serena resta però il simbolo più significativo della filosofia della Pescara Roller Team: uno sport aperto a tutti, indipendentemente dall’età e dal punto di partenza. Sui pattini si può salire a quattro anni, a sette oppure a 41 per scoprire una nuova passione. E magari, sette anni dopo, ritrovarsi campioni d’Italia” concludono gli allenatori Martina e Lorenzo Betti della Pescara Roller Team.



Nella foto: a sinistra Fabiola Marchione, a destra Serena Ricci