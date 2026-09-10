Trabocchi Trail Adventure, sabato l'appuntamento: partenza da Punta Aderci e dal Bosco di Don Venanzio

Giunge alla seconda edizione il Trabocchi Trail Adventure, la manifestazione patrocinata dai Comuni di Casalbordino, Pollutri e Vasto, con lâ€™organizzazione curata dal Gruppo Trail Abruzzo ASD.

La gara si sta ritagliando un posto dâ€™onore nel cuore degli appassionati di corsa su fondo sterrato e torna sabato 12 settembre dopo il rinvio forzato dal mese di aprile a causa del maltempo, che aveva compromesso alcuni tratti del percorso nella zona di Punta Aderci.

Lâ€™edizione 2026 propone una doppia opzione: la distanza di 12 chilometri partirÃ alle 15:00 dalla Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci a Vasto, preceduta alle 13:00 dal ritrovo e dal ritiro dei pettorali presso la Riserva del Bosco di Don Venanzio a Pollutri, da dove i partecipanti saranno trasferiti alla partenza tramite un servizio bus navetta.

In contemporanea, il tracciato sui 32 chilometri prenderÃ il via alle 15:00 direttamente dalla Riserva di Don Venanzio.

A completare il programma della giornata, Ã¨ prevista anche una passeggiata immersa nello splendido scenario naturale di Punta Aderci.

Per ulteriori informazioni disponibile la pagina Facebook Trabocchi Trail Adventure a questo link https://www.facebook.com/profile.php?id=100057424158802&locale=it_IT

Lâ€™appuntamento Ã¨ stato presentato lâ€™altro giorno in conferenza, al Municipio di Casalbordino, alla presenza di Marco Cimini, referente del Gruppo Trail Abruzzo, dellâ€™assessore allo Sport Umberto Dâ€™Agostino, dellâ€™assessore al Turismo Paola Basile e della presidente del Consiglio comunale Alessandra Dâ€™Aurizio.



